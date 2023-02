Serie A: Eintracht-Gegner Neapel untermauert Tabellenführung - Juve feiert knappen Sieg

Die SSC Neapel steuert in der Serie A unbeirrt auf die erste Meisterschaft seit 33 Jahren zu. Die Mannschaft von Trainer Luciano Spalletti, Champions-League-Achtelfinalgegner von Eintracht Frankfurt, feierte durch ein 3:0 (1:0) gegen US Cremonese den sechsten Ligasieg in Serie und hat den dritten Scudetto der Vereinshistorie fest im Blick.

Khvicha Kvaratskhelia (22.) an seinem 22. Geburtstag, Victor Osimhen (65.) und Eljif Elmas (79.) erzielten die Tore der Neapolitaner, die ihren Vorsprung auf Verfolger Inter Mailand vorerst auf 16 Punkte ausbauten. Inter ist am Montag (20.45 Uhr/DAZN) noch bei Abstiegskandidat Sampdoria Genua gefordert.

Rekordmeister Juventus Turin, im Mittelfeld der Tabelle, feierte am Sonntag durch ein 1:0 (1:0) gegen die AC Florenz den zweiten Sieg in Folge. Adrien Rabiot erzielte das Tor des Tages für die Alte Dame.

Vor dem ersten von zwei Duellen mit der Eintracht tritt Neapel am kommenden Freitag in der Liga noch bei US Sassuolo Calcio an. Am 21. Februar findet in Hessen das Hinspiel im Kampf um das Viertelfinale der Königsklasse statt. Das Rückspiel in Italien steigt am 15. März.