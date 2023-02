Serie A: AC Milan auch in Monza erfolgreich

Der italienische Meister AC Milan hat seinen Aufwärtstrend in der Serie A fortgesetzt. Das Team um U21-Europameister Malick Thiaw bezwang den acht Liga-Spiele lang ungeschlagenen Aufsteiger AC Monza 1:0 (1:0) und kletterte durch den zweiten Sieg nacheinander vorerst auf Rang drei.

Junior Messias (31.) machte im Lombardei-Duell am 23. Spieltag den Unterschied zugunsten der Rossoneri. Dem weit enteilten Spitzenreiter SSC Neapel war bereits am Vortag durch das 2:0 (2:0) bei US Sassuolo eine erfolgreiche Generalprobe für das Champions-League-Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt gelungen.

Der Tabellenzweite Inter Mailand ist am späteren Samstagabend (20.45 Uhr) gegen Udinese Calcio gefordert.