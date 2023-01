Serie A: Tabellenführer Neapel zurück in der Spur

Tabellenführer SSC Neapel hat in der italienischen Serie A zurück in die Spur gefunden und vier Tage nach der ersten Saisonniederlage mit 2:0 (1:0) bei Abstiegskandidat Sampdoria Genua gewonnen. Victor Osimhen (19.) und Eljif Elmas (82., Handelfmeter) sorgten dafür, dass ein verschossener Foulelfmeter von Napolis Matteo Politano (6.) am Ende nicht ins Gewicht fiel.

Bei Genua sah der ehemalige HSV-Profi Tomas Rincon in der 39. Minute nach grobem Foulspiel die Rote Karte. Durch die Niederlage könnte der vierfache italienische Pokalsieger im Spieltagsverlauf bis auf den letzten Tabellenplatz abrutschen.

Der AC Mailand musste am Abend ein spätes 2:2 (1:0) gegen AS Rom hinnehmen und verlor dadurch den Status als erster Verfolger Neapels. Der Meister ging durch Tore von Pierre Kalulu (30.) und Tommaso Pobega (77.) in Führung, Roger Ibanez (87.) und Tammy Abraham (90.+3) glichen für die Roma aus. Neuer Tabellenzweiter vor den "Rossoneri" ist aufgrund der besseren Tordifferenz Rekordchampion Juventus Turin (beide 37 Punkte).

Beiden Partien waren eine Schweigeminute für die kürzlich verstorbenen italienischen Fußball-Legenden Gianluca Vialli und Ernesto Castano vorausgegangen.