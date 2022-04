Serie A: Neapel erobert vorübergehend Tabellenspitze

Die SSC Neapel hat in der Serie A zumindest vorübergehend die Tabellenspitze erobert. Der Ex-Meister setzte sich bei Atalanta Bergamo mit 3:1 (2:0) durch und zog mit 66 Zählern am punktgleichen AC Mailand vorbei. Milan kann am Montag (20.45 Uhr) gegen den FC Bologna aber kontern.

Lorenzo Insigne (14., Foulelfmeter), Matteo Politano (37.) und Eljif Elmas (81.) erzielten die Treffer für Neapel. Marten de Roon (58.) verkürzte zwischenzeitlich für Bergamo.

Am Sonntagabend (20.45 Uhr) kommt es noch zum Verfolgerduell zwischen Rekordmeister Juventus Turin (59) und Titelverteidiger Inter Mailand (60).

Serie A: Die aktuelle Tabelle