Juventus Turin vs. Inter, Übertragung: Serie A heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Fans der Serie A dürfen sich heute auf ein Spektakel freuen: Juventus Turin und Inter Mailand treffen am 31. Spieltag aufeinander. SPOX zeigt euch, wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Jetzt DAZN abonnieren und damit Juventus Turin vs. Inter Mailand im Livestream verfolgen!

Juventus Turin ist bereits seit 16 Ligaspielen ungeschlagen und will diese Serie am heutigen Sonntag, den 3. April, auf 17 verlängern. Leicht wird dieses Unterfangen jedoch auf keinen Fall, denn mit Inter Mailand steht Juve am 31. Spieltag im Derby d'Italia der amtierende Meister der Serie A gegenüber.

Juventus Turin vs. Inter, Serie A: Die wichtigsten Infos zum Spiel

Juventus gegen Inter Mailand wird heute im Allianz Stadium (Turin) ausgetragen. Pünktlich um 20.45 Uhr ertönt dafür der Anpfiff, Massimiliano Irrati wird die Partie als Unparteiischer leiten.

Dass es heute ein Duell auf Augenhöhe sein wird, beweist auch das Spiel in der Hinrunde, als die beiden Topklubs sich mit einem 1:1-Unentschieden trennten. Edin Dzeko schoss dabei die Mailänder vor heimischer Kulisse zunächst in Führung, ehe kurz vor Schluss Paulo Dybala per Elfmeter das 1:1 machte.

Juventus Turin vs. Inter, Übertragung: Serie A heute live im TV und Livestream

DAZN ist auch in der Saison 2021/22 das Zuhause der Serie A. Wer das heutige Topspiel zwischen Juventus und Inter Mailand also verfolgen möchte, kommt nicht um DAZN herum. Die Übertragung diesbezüglich geht unmittelbar vor Anpfiff los und wird von Carsten Fuß und Christian Bernhard (Experte) kommentiert.

© getty Das Team von Massimiliano Allegri ist bereits seit 16 Ligaspielen ungeschlagen.

Neben der italienischen Liga bietet DAZN auch zahlreiche andere Topligen Europas im Livestream an. Zu diesen gehören unter anderem auch die spanische Primera Division, die französische Ligue 1 und die deutsche Bundesliga dazu. Die besten Klubs Europas könnt Ihr zudem auch dank der Übertragungsrechte an der Champions League ebenfalls aufeinandertreffen sehen.

Weitere Sportarten, die zum Angebot von DAZN dazugehören, sind: US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Radsport, Kampfsport (MMA und Boxen), Wrestling, Wintersport und Rugby.

Dafür wird jedoch ein Abonnement benötigt. Dieses kostet entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro jährlich.

Juventus Turin vs. Inter, Übertragung: Serie A heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Juventus Turin vs. Inter, Übertragung: Serie A heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, die Partie heute live zu verfolgen, bietet SPOX an. Wir tickern das komplette Spiel für Euch ausführlich mit. Ihr verpasst dadurch auch keine relevante Spielaktion.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Juventus Turin und Inter Mailand.

Serie A: Die aktuelle Tabelle