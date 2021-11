Milan vs. Inter, Übertragung: Mailänder Derby heute live im TV, Livestream und Liveticker

Derby della Madoninna! Am 12. Spieltag der Serie A kommt es zum Duell der beiden Rivalen aus Mailand. Wie Ihr die Partie zwischen Milan und Inter heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Auch in der Serie A wird vor der Länderspielpause nochmal gespielt, die italienische Liga hat ein absolutes Highlight parat. Zum Abschluss des 12. Spieltags steigt am Sonntagabend um 20:45 Uhr das Derby zwischen der AC Milan und Inter Mailand, das gleichzeitig auch noch ein Top-Spiel ist.

Diese traditionsreiche Partie ist auch unter den Namen "Derby della Madonnina" oder "Derby di Milano" bekannt, es geht um die prestigereiche Vorherrschaft in der italienischen Metropole. Auch durch die tabellarische Konstellation kommt in diesem Duell besonders Spannung auf. Denn Milan steht nach unglaublichem Saisonstart aktuell punktgleich mit Neapel an der Spitze der Tabelle, lediglich die Tordifferenz verbannt die Mailänder auf den zweiten Platz.

Meister Inter folgt direkt dahinter auf Platz drei, hat allerdings bereits sieben Punkte Rückstand auf das Spitzenduo. Mit einem Sieg könnte Inter somit wieder auf vier Zähler an den Stadtrivalen heranrücken und mit einem deutlich besseren Gefühl in die Pause gehen.

Milan vs. Inter, Übertragung: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Datum: 7.11.2021

7.11.2021 Uhrzeit: 20:45 Uhr

20:45 Uhr Austragungsort: Giuseppe-Meazza-Stadion

Giuseppe-Meazza-Stadion Wettbewerb: Serie A, 12. Spieltag

Serie A, 12. Spieltag TV-Übertragung: DAZN

Milan vs. Inter, Übertragung: Mailänder Derby heute live im TV und Livestream

Das Derby zwischen Milan und Inter wird nicht im Free-TV ausgestrahlt. Livebilder der Begegnungen gibt es heute exklusiv bei DAZN.

Der Streamingdienst beginnt seine Übertragung eine halbe Stunde vor dem Anpfiff um 20.15 Uhr. Dann stimmen Euch Moderator Alex Schlüter und Experte Christian Bernhard auf die Partie ein. Kommentiert wird das Duell von Carsten Fuß.

Das Angebot von DAZN ist allerdings nicht kostenlos. Um die Spiele der Serie A live verfolgen zu können, ist der Abschluss eines Abonnements nötig. Dieses kostet entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149.99 Euro als Jahres-Abo.

Neben der Serie A hat das "Netflix des Sports" auch die Bundesliga, die Primera Division, die Ligue 1 und die MLS im Angebot. Dazu werden 121 Spiele in dieser Champions-League-Saison gezeigt.

© getty Ante Rebic trifft mit der AC Milan auf Nicolo Barella und Inter.

Milan vs. Inter: Übertragung heute live im TV, Livestream - Liveticker zum Derby auf SPOX

Alle, die kein DAZN-Abo haben, können heute trotzdem live mit dabei sein. SPOX bietet die Begegnung nämlich im Liveticker an. Damit bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

Milan vs. Inter: Übertragung heute live im TV, Livestream - voraussichtliche Aufstellungen

AC Milan: Tatarusanu - Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure - Tonali, Kessie - Saelemaekers, Diaz, Leao - Ibrahimovic

Tatarusanu - Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Toure - Tonali, Kessie - Saelemaekers, Diaz, Leao - Ibrahimovic Inter: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Bastoni - Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic - Dzeko, Martinez

Milan vs. Inter: Formcheck vor dem Mailänder Derby

Die AC Milan ist in der Liga gut gestartet. Nach elf Spielen steht Milan bei zehn Siegen und einem Unentschieden gegen Juventus, in der Serie A mussten die Rossoneri also noch keine einzige Niederlage hinnehmen.

Aktuell stehen sieben Siege in Folge in der Statistik, zuletzt gab es einen 2:1-Erfolg bei der Roma. In der Champions League läuft es allerdings bedeutend schlechter, hier hat Milan die drei ersten Spiele in der schwierigen Gruppe mit Liverpool, Atletico und Porto allesamt verloren und ist damit so gut wie ausgeschieden. Erst am Dienstag holten die Italiener im Rückspiel gegen Porto den ersten Punkt.

Auch Inter Mailand ist aktuell in starker Form. Die Nerazzurri haben vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. In der Liga hinkt Inter allerdings trotzdem hinter dem enteilten Spitzenduo hinterher.

Grund dafür ist die Phase vom 6. bis zum 9. Spieltag. Hier gewann Inter nur eine von vier Ligapartien, spielte gegen Atalanta und Juve nur Unentschieden und kassierte gegen Lazio die erste und bisher einzige Saisonniederlage. Die jüngsten beiden Partien gegen Empoli und Udinese entschied Inter aber jeweils mit 2:0 für sich.

