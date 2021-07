Gianluigi Donnarumma begeisterte beim Juventus-Probetraining

Der ehemalige Stürmer Fabrizio Ravanelli hat in einem Interview von einem beeindruckenden Probetraining des jungen Gianluigi Donnarumma bei Juventus Turin berichtet.

Gegenüber Tuttosport mutmaßte der 52-Jährige, dass die Alte Dame es mittlerweile bereuen dürfte, den heutigen Europameister in diesem Sommer zum bereits zweiten Mal nicht verpflichtet zu haben.

"Das Bittere ist, dass wir vor zehn Jahren nur ein wenig hätten investieren müssen, um Milan im Rennen um ihn zu schlagen", sagte der Ravanelli und führte aus: "Schade, er wäre der perfekte Erbe für Buffon gewesen. Nun ist Szczesny da, der auch ein großartiger Torhüter ist. Ich verstehe deshalb die Entscheidung des Vereins und von Allegri."

Ravanelli: Donnarumma "war anders"

In der Saison 2011/2012 absolvierte Donnarumma ein Probetraining bei Juventus, wie der damalige Jugendtrainer berichtete: "Ich kann mich an einen starken, explosiven und beeindruckenden kleinen Jungen erinnern. Er hielt alles. So viel, dass keiner unserer Jungs von außerhalb des Sechzehners gegen Donnarumma treffen konnte."

© getty Gianluigi Donnarumma wechselte in diesem Sommer von Milan zu PSG.

Auch aus kürzerer Distanz sei der aktuelle Nationalkeeper kaum zu überwinden gewesen, erinnert sich Ravanelli: "Wir haben ihn einer Vielzahl von Schüssen vom Bereich rund um den Elfmeterpunkt ausgesetzt. Aber es war immer noch fast unmöglich, gegen ihn zu treffen. Jeder war sprachlos. Er war anders als die anderen Jungs."

Juventus hätte Donnarumma holen können

Der frühere Stürmer sagte zwar, dies sei "heute leicht zu behaupten", aber er versicherte, er habe damals "dem Torwarttrainer gesagt, dass dieser Junge sofort verpflichtet werden sollte, weil er mit Sicherheit ein absoluter Top-Spieler wird."

Aus heutiger Sicht kann man diese Aussage als zutreffend bewerten: Donnarumma, der 2013 stattdessen zur AC Mailand ging, wechselte vor ein paar Tagen offiziell zu PSG und gilt bereits jetzt als einer der besten Keeper weltweit.

Bei der EM 2021 parierte er im Final-Elfmeterschießen gegen England zwei Versuche, führte Italien somit zur Europameisterschaft und wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt.