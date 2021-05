AC Mailand: Gianluigi Donnarumma verlässt die Rossoneri ablösefrei

Torhüter Gianluigi Donnarumma (22) wird den italienischen Top-Klub AC Mailand im Sommer ablösefrei verlassen. Das bestätigte Sportdirektor Paolo Maldini am Mittwochabend.

"Er war einer der Protagonisten, ein Anführer und auch Kapitän", sagte Maldini auf dem Twitch-Kanal des Klubs und deutete dabei an, dass man den Schlussmann gerne gehalten hätte. "Es wird immer schwieriger, dass die Karriere eines Spielers an einem Ort beginnt und sie dort auch beendet wird. Wir müssen uns bei denen bedanken, die so viel für den Klub gegeben haben und Gigio hat es getan."

Rund um Donnarumma, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft, gab es in den vergangenen Monaten bereits zahlreiche Spekulationen - er wurde in der Vergangenheit unter anderem mit Juventus Turin und Real Madrid in Verbindung gebracht.

Sein Berater Mino Raiola soll ihn zudem zuletzt auch beim FC Barcelona angeboten haben. Bis zuletzt hatte Milan derweil versucht, seinen auslaufenden Vertrag zu verlänge

Die Rossoneri werden also keine Ablösesumme für den 22-Jährigen, den Ex-Milan-Ikone Filippo Inzaghi Anfang des Jahres noch als "besten Torhüter Europas" bezeichnet hatte, bekommen.