Serie A: Inter legt im Titelkampf vor - Ex-Bayer Perisic trifft gegen AC Florenz

Inter Mailand hat im Stadtduell um die Tabellenführung in der Serie A wieder vorgelegt. Der 18-malige italienische Meister gewann am 21. Spieltag beim Mittelfeldklub AC Florenz mit 2:0 (1:0).

Damit zog Inter zumindest bis Sonntag wieder am AC Mailand um einen Punkt vorbei.

Die Tore für Inter erzielten Nicolo Barella (31.) und der frühere Bayern- und Dortmund-Spieler Ivan Perisic (52.). Aufseiten der Fiorentina fehlte der frühere Bayern-Star Franck Ribery (37) wegen einer Zerrung.

Milan kann am Sonntagnachmittag im Heimspiel gegen Crotone wieder die Tabellenführung übernehmen. Titelverteidiger Juventus empfängt am Samstagabend (18 Uhr) den Tabellendritten AS Rom zum Spitzenspiel: Juve (39 Punkte) liegt bei einem Spiel weniger einen Punkt hinter der Roma.

Serie A: Die aktuelle Tabelle