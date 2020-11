AS Rom will Francesco Totti als Manager einbinden

Vereinsikone Francesco Totti könnte in leitender Funktion zu seinem Herzensklub AS Rom zurückkehren. Der neue Klub-Eigentümer Dan Friedkin soll einem Bericht der Gazzetta dello Sport zufolge den 44-Jährigen gerne einbinden. Totti würde am liebsten Technischer Direktor werden, es gibt aber auch andere Möglichkeiten.

Totti könnte laut Gazzetta auch als Chef der neuen Abteilung "Roma Department" in Frage, die für die Beziehungen zu den städtischen Institutionen, den lokalen Medien und den Fangruppen zuständig sein soll.

Totti hatte seine Profi-Karriere 2017 beendet und war danach im Management geblieben. Im vergangenen Jahr war es nach einem Streit mit dem damaligen Klubpräsidenten James Pallotta aber zur Trennung gekommen.

Der Offensivstar hat als "ewiger Kapitän" Kultstatus erreicht. 25 Jahre lang spielte er für die "Giallorossi". Mit den Römern gewann er 2001 die italienische Meisterschaft sowie 2007 und 2008 den Pokal. Totti erzielte allein in der Serie A 250 Treffer. Insgesamt bestritt er 786 Pflichtspiele für die Roma.