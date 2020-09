Serie A: Benevento Calcio - Inter Mailand heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Nachholspiel der Serie A trifft Inter Mailand heute auf Aufsteiger Benevento Calcio. Wo Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt, verraten wir Euch hier.

Benevento gegen Inter könnt Ihr live und exklusiv auf DAZN sehen. Mit dem kostenlosen Probemonat verpasst Ihr nichts!

Serie A: Benevento gegen Inter - Datum, Ort, Schiedsrichter

Benevento trifft am heutigen Mittwoch, 30. September, auf Inter Mailand. Anstoß ist um 18 Uhr, als Schiedsrichter fungiert Marco Piccinini.

Gespielt wird im Stadio Ciro Vigorito, der Heimspielstätte von Benevento, die Platz für 16.867 Zuschauer bietet. Derzeit dürfen jedoch maximal 1.000 Fans in den Stadien des Landes sein.

Serie A: Benevento gegen Inter heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Begegnung der Nerazzurri bei Aufsteiger Benevento ist live und exklusiv auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst überträgt sämtliche Partien der Serie A live. Als Kommentator ist Carsten Fuß im Einsatz.

Mit der Champions League, Europa League, Bundesliga, LaLiga sowie Ligue 1 hat DAZN zahlreiche weitere Topligen im Angebot. Ihr habt die Möglichkeit, den Streamingdienst für einen Monat kostenlos zu testen, im Anschluss kostet ein Abo 119,99 Euro im Jahr oder 11,99 Euro im Monat.

Alternativ könnt Ihr auf das umfangreiche Liveticker-Angebot von SPOX zurückgreifen, dort werden alle Spiele der Serie A ausführlich begleitet.

Hier geht's zum Liveticker des Spiels Benevento gegen Inter, hier zum Liveticker-Kalender am Mittwoch.

© imago images/Buzzi

Serie A: Die Mittwochs-Spiele im Überblick

Drei Partien des 1. Spieltags der Serie A werden heute nachgeholt. Neben Benevento und Inter sind am Abend Udine, Spezia, Lazio und Atalanta im Einsatz.

Datum Uhrzeit Gastgeber Gast 30.9.2020 18 Uhr Udinese Calcio Spezia Calcio 30.9.2020 18 Uhr Benevento Calcio Inter Mailand 30.9.2020 20.45 Uhr Lazio Rom Atalanta Bergamo

Serie A: Der 2. Spieltag in der Übersicht

Inter und Benevento sind am 2. Spieltag in die Serie-A-Saison gestartet - und das erfolgreich. Inter setzte sich in einem turbulenten Spiel durch zwei später Treffer mit 4:3 gegen Florenz durch, Benevento siegte mit 3:2 in Genua.

Termin Heim Ergebnis Auswärts 26.09., 15:00 FC Turin 2:4 Atalanta Bergamo 26.09., 18:00 Sampdoria Genua 2:3 Benevento 26.09., 18:00 Cagliari Calcio 0:2 Lazio Rom 26.09., 20:45 Inter Mailand 4:3 AC Florenz 27.09., 12:30 ASD Spezia Calcio 2008 1:4 US Sassuolo Calcio 27.09., 15:00 Hellas Verona FC 1:0 Udinese Calcio 27.09., 18:00 SSC Neapel 6:0 CFC Genua 27.09., 18:00 FC Crotone 0:2 AC Mailand 27.09., 20:45 AS Rom 2:2 Juventus Turin 28.09., 20:45 Bologna 4:1 Parma Calcio

Nur drei sind besser als Belotti: Die Top-Torschützen der Serie A seit 2015 © imago images 1/26 Im Sommer 2015 wechselte Andrea Belotti von Palermo zu Torino. Dort ist er mittlerweile Kapitän und hat sich heimlich still und leise zu einem der besten Torjäger der Serie A entwickelt. Nur drei Stars trafen seit fünf Jahren besser. Das Ranking. © imago images / Alessandro Tocco/LaPresse 2/26 PLATZ 22: Joao Pedro (Cagliari Calcio) - 37 Tore. © imago images / HochZwei/Syndication 3/26 PLATZ 22: Ivan Perisic (Inter Mailand) - 37 Tore. © imago images / Massimo Paolone/LaPresse 4/26 PLATZ 22: Andrea Petagna (AC Mailand, Atalanta Bergamo, SSC Neapel, SPAL) - 37 Tore. © imago images / MassimoxPaolone/LaPresse 5/26 PLATZ 22: Francesco Caputo (US Sassuolo, FC Empolji) - 37 Tore. © imago images / AndreaxBressanutti/LaPresse 6/26 PLATZ 17: Roberto Inglese (Chievo Verona, SSC Neapel, Parma Calcio) - 38 Tore. © imago images / / HochZwei/Syndication 7/26 PLATZ 17: Arkadiusz Milik (SSC Neapel) - 38 Tore. © imago images / AlessandroxGarofalo 8/26 PLATZ 17: Jose Callejon (SSC Neapel) - 38 Tore. © imago images / HochZwei/Syndication 9/26 PLATZ 17: Nikola Kalinic (AC Florenz, AC Mailand, AS Rom) - 38 Tore. © imago images / AFLOSPORT 10/26 PLATZ 17: Domenico Berardi (Sassuolo, Juventus Turin) - 38 Tore. © imago images / Xinhua 11/26 PLATZ 16: Luis Muriel (Lecce, Udinese, Sampdoria, AC Florenz, Atalanta Bergamo) - 41 Tore. © imago images / Andrea Staccioli / Insidefoto 12/26 PLATZ 15: Alejandro "Papu" Gomez (Atalanta Bergamo) - 43 Tore. © imago images / LaPresse/Alessandro Tocco 13/26 PLATZ 13: Leonardo Pavoletti (Sassuolo, CFC Genoa, SSC Neapel, Cagliari Calcio) - 44 Tore. © imago images / Alessandro Tocco/LaPresse 14/26 PLATZ 13: Giovanni Simeone (CFC Genoa, AC Florenz, Cagliari Calcio) - 44 Tore. © imago images / Matteo Gribaudi/Image 15/26 PLATZ 12: Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) - 52 Tore. © imago images / Gianluca Checchi/LaPresse 16/26 PLATZ 10: Josip Ilicic (AC Florenz, Atalanta Bergamol) - 56 Tore. © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 17/26 PLATZ 10: Lorenzo Insigne (SSC Neapel) - 56 Tore. © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 18/26 PLATZ 9: Paulo Dybala (Juventus Turin) - 68 Tore. © imago images / Paola Garbuio/LaPresse 19/26 PLATZ 8: Duvan Zapata (SSC Neapel, Udinese, Sampdoria Genua, Atalanta Bergamo) - 70 Tore. © imago images / Giuseppe Maffia 20/26 PLATZ 6: Dries Mertens (SSC Neapel) - 76 Tore. © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 21/26 PLATZ 6: Fabio Quagliarella (Juventus Turin, FC Torino, Sampdoria Genua) - 76 Tore. © imago images / HochZwei/Syndication 22/26 PLATZ 5: Edin Dzeko (AS Rom) - 78 Tore. © imago images / HochZwei/Syndication 23/26 PLATZ 4: Andrea Belotti (FC Torino) - 79 Tore. © imago images / Inter Foto Image / Insidefoto 24/26 PLATZ 3: Mauro Icardi (bis 2019 Inter Mailand, jetzt PSG) - 80 Tore. © imago images / Andrea Staccioli / Insidefoto 25/26 PLATZ 2: Gonzalo Higuain (SSC Neapel, AC Mailand, Juventus Turin) - 90 Tore. © imago images / LM/Claudio Pasquazix/ IPA / LivexMedia 26/26 PLATZ 1: CIRO IMMOBILE (Lazio Rom) - 108 Tore.

Serie A: Die Tabelle vor den Nachholspielen

Mit Neapel, Milan und Hellas stehen bisher drei Teams mit der perfekten Ausbeute von sechs Punkten da. Kann Inter seiner Favoritenrolle gerecht werden und nachziehen?