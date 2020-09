FIFA-Präsident Gianni Infantino lästert über Serie A und schlägt Playoffs vor

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat der italienischen Serie A vorgeschlagen, über ein Playoff-System nachzudenken. Die Liga sei seit Jahren langweilig.

"Glauben Sie wirklich, dass die italienische Liga in den letzten neun Jahren spannend war?", fragte Infantino in einer Medienrunde nach dem FIFA-Kongress am Freitagabend. "Was ist das für ein Wettbewerb, bei dem 90 Prozent der Mannschaften Zweiter werden wollen?"

Zwar hat die Serie A seit 2011 keinen anderen Meister als Juventus Turin gekürt, dennoch überraschte Infantino mit der Deutlichkeit seiner Aussagen.

Der FIFA-Boss ging sogar noch weiter und schlug vor, in Italien über Playoffs nachzudenken. "Es ist nicht Sache des FIFA-Präsidenten, zu sagen, wie Fußball gespielt werden soll ... aber es ist legitim über andere Möglichkeiten nachzudenken", sagte er.

Dass ein Playoff-System besser den US-Sportarten vorbehalten sein sollten, wie ein Reporter anmerkte, glaubt Infantino nicht.