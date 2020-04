Juventus Turin: Gonzalo Higuain wollte nach drei Finalpleiten mit Fußball aufhöre

In einem erstaunlich offenen Interview hat Juventus-Stürmer Gonzalo Higuain verraten, nach drei verlorenen Endspielen bei großen Turnieren mit Argentinien Gedanken an ein Karriereende gehabt zu haben.

Vor allem die Riesenchance zur Führung für Argentinien im WM-Finale 2014, die er in der ersten Halbzeit des Endspiels nach einem Fauxpas von Toni Kroos freistehend vor Manuel Neuer vergab, machte ihm zu schaffen: "Die Chance kam unerwartet, ich hätte sie nutzen müssen, aber leider gelang mir das nicht. Ich tat das erste, was mir in den Sinn kam. Ich weiß nicht, ob ich es noch einmal so machen würde", sagte Higuain der spanischen Sportzeitung Marca.

Durch den Treffer von Mario Götze in der Verlängerung verlor die Albiceleste gegen die DFB-Auswahl letztlich mit 0:1, Higuain fiel in ein Loch. Zu allem Überfluss vergab er ein Jahr später auch noch seinen Versuch im Elfmeterschießen des verlorenen Copa-America-Endspiels 2015 gegen Chile, auch 2016 unterlagen die Argentinier den Chilenen im Copa-Finale.

Higuain stand jeweils im Zentrum der Kritik und dachte daran, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. "Ich war kurz davor aufzuhören, aber meine Mutter sagte mir, ich solle weitermachen. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich meine Fußballer-Laufbahn beendet. Ich liebe Fußball, aber meine Mutter liebe ich mehr. Sie sagte, sie würde nicht zulassen, dass ich mit dem aufhöre, was ich liebe", erklärte der Torjäger, der 2016 erst 28 Jahre alt war.

Gott, der Bayern-Schreck und der "Totengräber": Das ist die Top-11 der Argentinier in Italien © imago images 1/19 Argentinien ist das Land mit der größten Anzahl an italienischstämmigen Bürgern (ca. 25 Mio.). Im Fußball zieht es wiederum viele Gauchos nach Italien - und einige von ihnen prägten den Fußball dort nachhaltig. Die Top-11 der Argentinier in der Serie A. © imago images 2/19 TOR: SERGIO ROMERO (2011-15 Sampdoria Genua) - War nur zwei Spielzeiten lang Stammkeeper bei Sampdoria, nachdem er in Alkmaar überzeugt hatte. 2015 ging es zu Manchester United, wo er jedoch nie an David de Gea vorbeikam. Dafür mit 96 A-Länderspielen. © imago images 3/19 ABWEHR: NICOLAS BURDISSO (2004-09 bei Inter Mailand, 2009-14 bei AS Rom, 2014-17 bei CFC Genua, 2017-18 bei FC Turin). Fliegt etwas unter dem Radar, kommt jedoch immerhin auf über 300 Serie-A- und 49 Länderspiele. Ein mehr als solider Verteidiger. © imago images 4/19 JAVIER ZANETTI (1995-2014 bei Inter Mailand): War lange Jahre Inters Kapitän und beendete seine legendäre Karriere 2014 nach über 19 Jahren und fünf Meistertiteln mit den Nerazzuri. 2016 unterschrieb er als Inters Vizepräsident einen lebenslangen Vertrag © imago images 5/19 DANIEL PASSARELLA (1982-86 bei AC Florenz, 1986-88 Inter Mailand). Der Libero wurde als einziger Argentinier zweimal Weltmeister, war 1978 sogar Kapitän und wurde von Pelé auf die Liste der 125 besten Fußballer gesetzt. Das sagt alles. © imago images 6/19 WALTER SAMUEL (2000-04 bei AS Rom, 2005-14 Inter Mailand): Bildete mit Lucio die Innenverteidgung des Triple-Jahres, wurde 2011 gemeinsam mit Chiellini zum besten Serie-A-Verteidiger gewählt. Nach fast 500 Profi- und 56 Länderspielen war 2016 Schluss. © imago images 7/19 MITTELFELD: DIEGO MARADONA (1984-91 bei SSC Neapel): Seine Trikotnummer 10 wird bei Napoli nicht mehr vergeben, sportlich erlebte der Klub mit ihm die erfolgreichste Ära. Noch heute wird er in Neapel vergöttert - und das nicht mal zu Unrecht. © imago images 8/19 ESTEBAN CAMBIASSO (2004-14 bei Inter Mailand): "El Chuchu", wie er aufgrund seines witzigen Charakters genannt wurde, war lange Jahre einer der stärksten und konstantesten Mittelfeldspieler der Serie A und maßgeblich beteiligt am CL-Triumph von Inter. © imago images 9/19 DIEGO SIMEONE (1990-1992 beim SC Pisa, 1997-99 bei Inter Mailand, 1999-2003 bei Lazio Rom): War Kapitän der Nationalmannschaft, Teil der Inter-Mannschaft um Ronaldo und Stammspieler bei Lazio. Gilt heute als einer der besten Trainer der Welt bei Atletico © imago images 10/19 STURM: HERNAN CRESPO (1996-2000 bei AC Parma, 2000-02 bei Lazio Rom, 2002-03 bei Inter Mailand, 2004-05 bei AC Mailand, 2006-09 bei Inter Mailand, 2009 bei CFV Genua, 2010-12 bei FC Parma). © imago images 11/19 Crespo galt als Nachfolger des legendären Jorge Valdano und wurde deshalb "Valdanito" genannt. Er verbrachte fast seine gesamte Karriere in Italien und machte in 340 Serie-A-Spielen 153 Tore. War lange Jahre der achtteuerste Fußballer aller Zeiten. © imago images 12/19 GABRIEL BATISTUTA (1991-2000 bei AC Florenz, 2000-03 bei AS Rom): Mit 168 Toren der Rekordtorschütze der Fiorentina, er liegt in der ewigen Torjägerliste der Serie A auf Platz zwölf. Noch heute schwärmt man in Florenz und Argentinien von "Batigol". © imago images 13/19 GONZALO HIGUAIN (2013-16 bei SSC Neapel, seit 2016 bei Juventus Turin und AC Milan): Nach Crespo und Batistuta der dritterfolgreichste Argentinier in Italien (122 Tore). Wurde in Napoli erst verehrt und nach seinem Wechsel zu Juve verflucht. © imago images 14/19 TRAINER: HELENIO HERRERA (1960-68 bei Inter Mailand, 1968-70 bei AS Rom, 1973-74 bei Inter Mailand, 1978-79 bei Rimini Calcio): Ein Disziplinfanatiker, der Inter mithilfe des "Catenaccio" zu zwei Europapokalen der Landesmeister führte. © imago images 15/19 Aufgrund der Verfechtung seiner eigens erfundenen "Türriegel"-Taktik, die nicht sonderlich schön anzusehen war, bekam er den Beinamen "Totengräber des Fußballs". Ihm wird's egal sein, schließlich spricht der Erfolg für sich. © imago images 16/19 HONORABLE MENTIONS: Claudio Caniggia (1988-89 bei Hellas Verona, 1989-92 bei Atalanta Bergamo, 1992-94 AS Rom, 1999-2000 bei Atalanta Bergamo). © imago images 17/19 Der Mann mit der blonden Mähne, den sie "Sohn des Windes" nannten, hatte Superstar-Potenzial, aus dem Schatten von Maradona trat er jedoch nicht ganz heraus. Ähnlich wie Diego mittlerweile tief im Drogen- und Alkoholsumpf, wie seine Familie im TV zugab. © imago images 18/19 JAVIER PASTORE (2009-11 US Palermo, 2018-heute AS Rom): "Der Dünne" sorgte nach seinem Wechsel zu Sampdoria für Furore, wurde bester Nachwuchsspieler 2010 und wechselte für 42 Mio. zu PSG. Mittlerweile wieder zurück in Italien bei der Roma. © imago images 19/19 DIEGO MILITO (2003-05 und 2008-09 bei CFC Genua, 2009-2014 bei Inter Mailand): Der Bayern-Töter und CL-Final-Held 2010 hatte nicht nur bei Inter eine herausragende Torquote, sondern auch in Genua. In der Nationalmannschaft aber kaum präsent.

Gonzalo Higuain über Kritik: "Das tut weh"

Obwohl er weiter machte, fiel es Higuain allerdings schwer, mit der teilweise extrem scharfen öffentlichen Kritik umzugehen: "Es ist nicht einfach, wenn alle über dich sagen: 'Dieser Typ ist nicht mehr gut genug, er ist ein Versager, er kann nicht mehr Fußball spielen'. Das tut weh", gestand der heute 32-jährige Argentinier.

Higuain, der im März 2019 aus der Nationalelf zurückgetreten war, hätte darauf gerne selbstbewusster reagiert: "Ich werde immer bereuen, mich eingesperrt zu haben und nicht mehr rausgegangen zu sein, aus Angst davor, was die Leute sagen würden", betonte er.

Viele sähen nicht den Menschen, der hinter dem hochbezahlten Fußballer steckt, beklagte Higuain: "Wenn ich meine Mutter sehen will, muss sie 15 Stunden fliegen. Natürlich kann ich ihr ein Ticket kaufen, aber es ist eben nicht so, dass sie zehn Minuten entfernt ist. Die Leute sehen diese Dinge nicht. Sie sehen nur, wenn du den Ball ins Tor schießt, weil es das ist, wofür du bezahlt wirst."

Die besten Bilder des Finales © getty 1/31 DEUTSCHLAND - ARGENTINIEN 1:0 n.V.: Schweinwerfer an, das Finale wartet darauf, angepfiffen zu werden © getty 2/31 Die argentinischen Fans suchen sich schon vor dem Spiel einen Schutzpatron © getty 3/31 Di Maria ist ganz offensichtlich verletzt, der Trainer muss ihn ins Stadion tragen © getty 4/31 Ganz anders die Deutschen. Wir fragen uns: Wenn nicht jetzt, wann dann? © getty 5/31 Die Eröffnungsfeier des Finales ließ kaum Wünsche offen © getty 6/31 Tänzerinnen, schräge Kostüme, ein bisschen Gedudel © getty 7/31 Nicht nur die Mediathek aus dem "ZDF" hat ihre 360°-Ansicht. Wir können das auch © getty 8/31 Böse Stimmen sagen, Shakira bewegte sich während der Zeremonie mehr, als Messi in der Gruppenphase © getty 9/31 Wie es sich für ein Finale gehört, findet man nicht nur auf dem Feld Prominenz © getty 10/31 Noch nicht auf dem Weg in die Kabine: Angela Merkel © getty 11/31 Auf das obligatorische Mannschaftsfoto hat sich ein blinder Passagier geschlichen. Im Ernst: Hau rein, Chris! © getty 12/31 Die erste Chance hat Argentinien. Neuer beweist allerdings primäre Geschlechtsmerkmale aus Stahl und zieht weg © getty 13/31 So sieht Fokussierung aus. Löw steht von der ersten Minute an am Rand der Coachingzone © getty 14/31 Ohne Foul, ohne Foul! Sätze, die sowohl in der Kreisklasse, als auch im WM-Finale gelten © getty 15/31 "Wenn er meint, er muss dribbeln, dann leg ihn", gehört auch in diese Kategorie © getty 16/31 Lionel Messi ist noch relativ gut im Griff... © getty 17/31 ...hinten steht aber nicht alles bombensicher. Higuain trifft! Abseits! © getty 18/31 Dann wird gejubelt. Warum? Wir wissen es nicht. Vielleicht hat die Prominenz etwas ausgeheckt. © getty 19/31 Aber vielleicht war es auch diese Szene. Höwedes mit der größten Chance für den DFB © getty 20/31 In der zweiten Halbzeit bliebt es auf beiden Seiten brandgefährlich. Neuer schaut einen Ball von Messi um den Pfosten © getty 21/31 Wie kommt Higuain eigentlich auf die Idee, seinen Kopf exakt dort zu haben? © getty 22/31 Joachim Löw geht über die ganze Spielzeit voll mit. Auch die Pfandflaschensammlung hinter ihm stört nicht die Konzentration © getty 23/31 Dann geht Klose. Das letzte Spiel für den DFB? Wir hoffen es nicht © getty 24/31 Den obligatorischen Flitzer gibt es dann auch noch. Höwedes ist sichtlich not amused © getty 25/31 Das Barcelona-Duo hat nicht alles im Griff. Schweinsteiger muss das fühlen - mehrmals © getty 26/31 Wenige Minuten später schepperte es erneut © getty 27/31 Mario Götze schweißt das Ding dann ein! In der Nachspielt, mehr Drama geht nicht © getty 28/31 Deutschland ist Weltmeister. Da war alles dabei. Drama, Verletzung, Nachspielzeit und Verlängerung. Weltmeister! © getty 29/31 Beim Schlusspfiff brechen alle Dämme © getty 30/31 Schweinsteiger kann es selbst Minuten danach noch nicht fassen © getty 31/31 Lionel Messi wurde zum besten Spieler des Turniers gekrönt - ein Trostpreis

Higuain: "Warum sollte es mich kümmern, was die Leute sagen?"

Irgendwann sei er dann aber zu der Erkenntnis gekommen, dass er sich die öffentliche Kritik gar nicht so sehr zu Herzen nehmen muss. "Ich habe in den besten Ligen gespielt, für die besten Mannschaften, habe an drei WM-Endrunden und der Copa America teilgenommen. Als ich fünf Jahre alt war, habe ich mir nicht einmal zehn Prozent davon erträumt, aber ich habe es geschafft. Warum sollte es mich also kümmern, was die Leute sagen?"

Higuain, der sein letztes von 75 Länderspielen bei der WM 2018 in der Gruppenphase gegen Nigeria bestritt, spielte unter anderem für die SSC Neapel und Real Madrid, seit 2016 steht er bei Juventus unter Vertrag. Für die Bianconeri hat er in der aktuell unterbrochenen Saison bisher acht Pflichtspieltore erzielt, sein Vertrag in Turin läuft noch bis Ende Juni 2021.