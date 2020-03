Zlatan Ibrahimovic vom AC Mailand: Karriereende am Ende der Saison?

Zlatan Ibrahimovic, derzeit beim AC Mailand unter Vertrag, könnte dem Fußball nach der aktuellen Saison den Rücken kehren. Wie die italienische Gazzetta dello Sport berichtet, soll der 38-Jährige darüber nachdenken, seine Karriere zu beenden.

Ibrahimovic hat nach seinem ablösefreien Transfer von LA Galaxy nur für sechs Monate in Mailand unterschrieben. Zwar kann sein Vertrag um eine Saison verlängert werden, die aktuelle Corona-Pandemie soll bei dem Stürmer jedoch zu einem Umdenken geführt haben.

Angesichts der rasanten Ausbreitung der Infektionskrankheit ist der Ligabetrieb in der Serie A vorerst unterbrochen. Die unklare Entwicklung in Italien könnte daher bei seiner Entscheidung, sich in den Ruhestand zu verabschieden, eine Rolle spielen.

Der Schwede kam seit Januar in acht Spielen für die Mailänder zum Einsatz und erzielte drei Tore.

