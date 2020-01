SSC Neapel gegen Juventus Turin heute live im Livestream / Liveticker sehen

Zum Abschluss des 21. Spieltags der Serie A kreuzt am heutigen Sonntagabend ein vermeintlicher Titelaspirant die Klingen mit dem Serienmeister: Der SSC Neapel trifft um 20.45 Uhr auf Juventus Turin. Alle Informationen zu Livestream, Liveticker und Highlights bekommt ihr hier.

SSC Neapel - Juventus Turin heute live: Wo / wann steigt die Partie?

Heute Abend (26. Januar) empfängt der SSC Neapel Juventus Turin im heimischen San Paolo am Fuße des Vesuvs in Neapel. Anpfiff des Aufeinandertreffens ist um 20.45 Uhr.

Napoli gegen Juventus live im Livestream sehen

Das Duell zwischen dem SSC Napoli und Juventus wird live beim Streaming-Dienst DAZN übertragen. Bereits ab 20.30 Uhr werdet ihr dort in den Vorberichten mit den wichtigsten Infos versorgt. Dabei begleitet euch folgendes Team durch den Abend:

Moderator : Daniel Herzog

: Daniel Herzog Kommentator : Carsten Fuß

: Carsten Fuß Experte: Christian Bernhard

SSC Neapel vs. Juve: Liveticker zur Serie A Begegnung

Wie ihr es gewohnt seid, bietet SPOX auch zu dieser Partie am Sonntagabend einen Liveticker an. Diesen findet ihr hier.

SSC Napoli gegen Juventus: Wo kann ich die Highlights sehen?

Im Anschluss an die Live-Übertragung bereitet DAZN sofort die Highlights auf, sodass diese bereits wenige Stunden später zur Verfügung stehen. Auch die Höhepunkte der anderen Ligen und der deutschen Bundesliga findet ihr auf der Online-Plattform.

SSC Neapel gegen Juventus: "Topspiel" zur Unzeit

Zwei, zwei, drei, zwei. Das sind die Platzierungen des Calcio Napoli der letzten vier Jahre. Dazu wird es in dieser Saison wohl nicht reichen, es ist mächtig Sand im Getriebe bei den Süditalienern. Unruhen im Verein, die Entlassung von Ancelotti und bislang ausbleibender Erfolg unter Gennaro Gattuso. Die Partenopei dümpeln im Mittelfeld der Tabelle herum, verloren zuletzt drei Ligaspiele in Folge. Einziger Lichtblick ist der jüngste Erfolg im Coppa-Viertelfinale gegen Lazio (1:0).

An der Tabellenspitze hingegen liest sich alles wie gewohnt. Juventus Turin belegt den Platz an der Sonne, verlor erst eine Partie und kommt obendrein mit einer Siegesserie von fünf Spielen im Gepäck. Des einen Leid ist des anderen Freud und so wird sich Cristiano Ronaldo (16 Tore in der Liga) sicherlich auf das Aufeinandertreffen mit der personell angeschlagenen Napoli-Defensive freuen.

SSC Napoli und Juve: Die letzten drei Spiele in der Serie A