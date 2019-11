Cristiano Ronaldo wird nach vorzeitigem Stadionabgang von Juventus nicht bestraft

Superstar Cristiano Ronaldo von Juventus Turin kommt nach seinem vorzeitigen Abgang aus dem Stadion beim 1:0-Heimsieg gegen Milan unbestraft davon. Dies bestätigte Juve inzwischen.

Ronaldo war bei seiner Auswechslung in der 55. Minute sichtlich angefressen und ging wortlos an seinem Trainer Maurizio Sarri vorbei in die Kabine. Wie sich schließlich herausstellte, verließ CR7 das Stadion noch während des Spiels.

Für den portugiesischen Europameister von 2016 war es bereits die zweite frühe Auswechslung binnen weniger Tage. Auch in der Champions League gegen Lokomotive Moskau musste Ronaldo runter.

Auf Instagram meldete sich der 34-Jährige im Anschluss an die Begegnung nur kurz zu Wort. "Schwieriges Spiel, wichtiger Sieg", lautete die Bildunterschrift.