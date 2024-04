Emmanuel Macron will Kylian Mbappé bei Olympia sehen und wendet sich an Real Madrid: "Ich hoffe, dass sein Verein ihm das erlaubt"

Am olympischen Fußballturnier dürfen nur U23-Spieler teilnehmen. Drei Akteure dürfen jedoch älter sein. Einer davon könnte Mbappé sein.

Mbappé hat in der Vergangenheit mehrfach betont, gerne an den Spielen in seiner Heimatstadt teilnehmen zu wollen. Das olympische Fußballturnier beginnt am 24. Juli und endet am 9. August 2024. Frankreich spielt in Gruppe A mit den Vereinigten Staaten, Neuseeland und einem weiteren noch zu bestimmenden Gegner.

Kurzfristig konzentriert sich Mbappé darauf, PSG ins Halbfinale der Champions League zu führen, indem er einen 2:3-Rückstand aus dem Hinspiel gegen den FC Barcelona wettmacht, wenn die beiden Vereine am Dienstagabend in Spanien erneut aufeinandertreffen.