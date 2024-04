Ersatz für Kylian Mbappé: PSG denkt offenbar über Marcus Thuram nach

Laut eines Berichts der italienischen Zeitung Tuttosport ist PSG an Marcus Thuram von Inter Mailand interessiert. Der Franzose spielt seit 2023 für die Nerazzurri. Inter soll einem Verkauf gegenüber nicht komplett abgeneigt sein, das Preisschild liege allerdings bei 80 Millionen Euro.

Thuram wechselte im vergangenen Sommer ablösefrei von Borussia Mönchengladbach nach Italien. In 40 Pflichtspielen kommt der Stürmer auf 22 Torbeteiligungen, wobei er vor allem in der Serie A mit zehn Treffern und elf Assists in 29 Einsätzen zu überzeugen weiß.

Sein Vertrag in Mailand läuft noch bis Sommer 2028, was die Verhandlungsposition für Paris erschweren würde. PSG muss allerdings einen Neuzugang präsentieren, sollte Mbappé den Katar-Klub verlassen. Gerüchte deuten seit mehreren Wochen daraufhin, dass sich der Weltmeister von 2018 Real Madrid anschließen wird. Sein Arbeitspapier läuft im kommenden Sommer aus.