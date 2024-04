Krach mit Messi, betrunken zum Training: L'Equipe veröffentlicht Neymars Skandalakte bei PSG

Neymar: Nur fünf Einsätze bei Al-Ittihad

Kurz nach seinem Wechsel riss sich der mittlerweile 32-Jährige während eines Länderspiels mit Brasilien im vergangenen Oktober das vordere Kreuzband. Seitdem hat nicht mehr gespielt.

Der Offensivspieler, der vor seiner Verletzung in dieser Saison nur fünfmal für Al-Hilal spielte, erzielte 118 Tore in 173 Spielen für PSG und knüpfte damit an seine Form bei Barça an, wo er in 186 Spielen 105-mal traf.

Neymar, der Anfang der Woche zum 4:1-Sieg von Al-Hilal gegen Al-Ittihad im saudischen Supercup eingeflogen wurde, arbeitet weiter am Comeback nach seiner Verletzung. Er wird aber erst in der nächsten Saison wieder fit sein.