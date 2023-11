Luis Enrique kritisiert Kylian Mbappé trotz Dreierpack für PSG in Reims: "Er kann mehr machen"

Luis Enrique, Trainer von Paris Saint-Germain, hat seinen Star-Stürmer Kylian Mbappé nach dem Auswärtsspiel bei Stade Reims öffentlich kritisiert.

Mbappé hatte alle drei PSG-Treffer zum 3:0-Erfolg erzielt, doch sein Coach war auf die Leistung des Angreifers nicht gut zu sprechen.

Luis Enrique nach PSG-Sieg: "Nicht zufrieden mit Kylian Mbappé"

"Ich bin nicht zufrieden mit Kylian Mbappé. An den Toren habe ich nichts auszusetzen, aber er muss dem Team auch auf andere Art und Weise helfen. Ich werde erst einmal mit ihm darüber sprechen, das sind private Gespräche. Kylian ist einer der besten Spieler der Welt - aber wir erwarten mehr von ihm. Er kann mehr machen", sagte Luis Enrique bei Prime Video Sport.

Mbappé, der nun bei 15 Saisontoren in 15 Duellen steht, reagierte auf die Aussagen seines Trainers: "Ich muss nicht gut spielen, um Tore zu machen. Was ich will, ist, gut zu spielen und Tore zu machen. Ich will meinem Team so viel wie möglich helfen", sagte er.