PSG: "Ich mag diese Dinge nicht!" Trainer Luis Enrique kritisiert Kylian Mbappé

Trainer Luis Enrique von Paris Saint-Germain hat seinen Superstar Kylian Mbappé für dessen provokanten Jubel über seinen 3:2-Siegtreffer in Brest kritisiert.

"Ich mag diese Dinge nicht, das ist schlechte Energie", sagte Enrique nach der Partie am Sonntag. "Es ist besser, wenn man probiert, den Moment zu genießen. Man muss versuchen, positive Energie zu verbreiten. Ich weiß nicht, was genau passiert ist."

Mbappé hatte in der 89. Minute einen Elfmeter zunächst vergeben, im Nachschuss dann aber doch noch zum Sieg für die Pariser getroffen. Daraufhin legte der 24-Jährige seinen Finger auf den Mund und winkte mehrfach provokant in Richtung der Fans von Stade Brest, was die Atmosphäre zusätzlich aufheizte.

Neben der Kritik von Enrique gab es für diese Aktion von mehreren Seiten negative Bewertungen. Mbappé reagierte dabei auf Social Media auf den Post eines Journalisten, der anprangerte, dass man sich als Kapitän der französischen Nationalmannschaft nicht so verhalten sollte. "Natürlich, ich hätte sogar mit ihnen singen sollen, als sie meinen Mannschaftskameraden beleidigt haben", schrieb der Stürmer. "Manche Leute haben wirklich noch nie auf einem Fußballplatz gestanden - ganz egal auf welchem Niveau."

Für Mbappé war der Elfmeter-Nachschuss sein zweites Tor in Brest, nach knapp einer halben Stunde hatte er bereits zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen.

Insgesamt hat der 72-malige Nationalspieler in dieser Saison bisher in zwölf Pflichtspieleinsätzen zwölf Treffer erzielt. In der Ligue 1 steht er mit PSG aktuell hinter Nizza auf Platz zwei.