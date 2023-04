PSG: Kylian Mbappé will Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt offenbar nach Paris locken

Kylian Mbappé will offenbar nicht nur in der französischen Nationalmannschaft mit Eintracht-Frankfurt-Star Randal Kolo Muani zusammenspielen. Laut der Sport Bild will der Superstar den Bundesliga-Stürmer zu PSG locken.

Kolo Muani und Mbappé spielen gemeinsam für die französische Nationalmannschaft und der PSG-Star ist offenbar ziemlich angetan vom Frankfurt-Angreifer. Dem Bericht zu Folge will Mbappé den 24-Jährigen nicht nur bei der Équipe Tricolore verbessern - Sondern auch auf Vereinsebene.

"Er bietet unserer Mannschaft andere Spielperspektiven, er ist in der Lage, platzierte Angriffe und schnelle Angriffe zu spielen. Er ist ein technisch kompletter Stürmer mit viel Energie", lobte Mbappé seinen Sturmkollegen schon vor wenigen Wochen.

Kolo Muani wechselte im Sommer ablösefrei vom FC Nantes zu Eintracht Frankfurt und gehört seitdem zu den besten Stürmern Europas. In 38 Pflichtspielen erzielte der Franzose 19 Tore und 14 Vorlagen.