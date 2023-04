Kylian Mbappé wird wegen seiner Kritik an PSG hart angegangen

Frankreichs Ex-Nationalspieler Christophe Dugarry hat bei RMC Sport mit Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain abgerechnet und dabei deutliche Worte gefunden

Der ehemalige Stürmer und Weltmeister von 1998 echauffierte sich über Mbappés Social-Media-Post vom Freitag, in dem dieser seinen Klub für die Verwendung von Interviewbildern in einem Promo-Video für den Verkauf von Dauerkarten für die kommende Saison kritisiert hatte.

Dugarry sagte: "Der Klub hätte ihn darüber informieren können, geschenkt. Aber ist das etwa eine Botschaft via Social Media wert? Man kann seinen Vorstand anrufen und das intern klären. Ich kapiere seine Aussage nicht einmal. Hör auf damit! Hör auf mit diesen Egotrips! Sie verlieren im Moment ein Spiel nach dem anderen. Sie sollen spielen und auf dem Feld ihren Wert zeigen. Sie verdienen verrückte Gehälter."

Dugarry betonte nochmals, Mbappé hätte die Angelegenheit direkt mit den PSG-Verantwortlichen klären soll. Der Post in einer Instagram-Story sei "trottelig und nicht elegant". Dugarry weiter: "Er braucht doch nicht dieses ganze Drama, nur weil er nicht sein Einverständnis zu einem Werbeclip gegeben hat. Wen interessiert das? Er will aber alles kontrollieren. Marketing, Kommunikation, er wählt den Sportdirektor aus, er wählt die Spieler aus. Hör auf damit! Spiel Fußball!"

PSG hatte am Freitag die Kampagne für den Verkauf von Dauerkarten für die kommende Spielzeit via Social Media gestartet. In dem Werbeclip waren Mbappé und junge Spieler des Klubs zu sehen, andere Superstars wie Lionel Messi oder Neymar fehlten.

Mbappé regte sich auf und schrieb: "Zu keinem Zeitpunkt wurde ich über den Inhalt des Gesprächs mit meinem Gesprächspartner informiert. Es sah aus wie ein einfaches Interview auf einem Vereinsmarketingtag. Ich bin mit diesem veröffentlichten Video nicht einverstanden. Deshalb kämpfe ich für meine individuellen Bildrechte. PSG ist ein großartiger Verein und eine Familie, aber es ist definitiv nicht Kylian Saint-Germain."

Nach Mbappés Beschwerde knickte der Klub ein und löschte besagten Clip.

Superstar Mbappé erzielte in dieser Saison 31 Tore in 34 Spielen für PSG. Allerdings konnte auch der 24-Jährige nicht verhindern, dass das Starensemble gegen den FC Bayern aus der Champions League ausschied und drei der letzten vier Pflichtspiele verloren hat.