"Bin nicht einverstanden!" Kylian Mbappé attackiert Paris Saint-Germain wegen Werbevideo

Paris Saint-Germain kommt nicht zur Ruhe: Nun hat Superstar Kylian Mbappé seinen Klub öffentlich in den Sozialen Medien kritisiert, nachdem dieser am Donnerstag ein Video veröffentlichte, um die Dauerkartenkampagne für die kommende Saison zu starten. Es zeigt ausschließlich Mbappé mit jungen Spielern des Vereins - ohne Neymar und Messi.

"Ich habe soeben die Dauerkartenkampagne des Vereins für die Saison 2023/2024 gesehen. Zu keinem Zeitpunkt wurde ich über den Inhalt des Gesprächs mit meinem Gesprächspartner informiert", gab Mbappé in einer Mitteilung, die er in seiner Insta-Story veröffentlichte, bekannt.

"Es sah aus wie ein einfaches Interview auf einem Vereinsmarketingtag. Ich bin mit diesem veröffentlichten Video nicht einverstanden. Deshalb kämpfe ich für meine individuellen Bildrechte. PSG ist ein großartiger Verein und eine Familie, aber es ist definitiv nicht Kylian Saint-Germain", erklärte der 24-Jährige weiter.

Mbappé, dem immer wieder ein gewisser Hang zu Ego-Trips nachgesagt wird, prangert nicht das Fehlen oder die Präsenz bestimmter Spieler in dieser Abo-Kampagne an, sondern seine Äußerungen als alleiniger Repräsentant der Ticketkampagne - ohne darüber eingeweiht worden zu sein, wofür diese verwendet werden.

"Die Atmosphäre, der Platz, die Stimmung... Der Parc des Princes umhüllt viele Dinge, er ist der 12. Mann, das ist es, was uns eine zusätzliche Kraft bringt, um unsere Kämpfe zu führen. Pariser zu sein bedeutet, stolz zu sein, auf das, was man ist, auf das, was man repräsentiert, stolz darauf, ehrgeizig zu sein, Dinge erreichen zu wollen, einen Siegeswillen zu haben, sich immer zu übertreffen und nie zu vergessen, woher man kommt", betonte Mbappé in jenem veröffentlichten Video.

Mbappé und PSG: Wieso fehlen Messi und Neymar in dem Video?

Mbappé besitzt bei PSG noch einen Vertrag bis 2025, zuletzt gab es aber immer wieder Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied. Dass Neymar und Lionel Messi derweil nicht in der Kampagne zu sehen sind, könnte derweil ein versteckter Hinweis auf einen Abschied im Sommer sein.