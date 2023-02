Verletzungsschock für PSG! Neymar mit Trage verletzt vom Platz gebracht - Lionel Messi sichert Last-Minute-Sieg

Der französische Meister Paris Saint-Germain muss möglicherweise um den Einsatz von Starspieler Neymar im Champions-League-Achtelfinalrückspiel bei Bayern München am 8. März bangen.

Beim 4:3 (2:1) im Ligue-1-Spiel von PSG gegen OSC Lille am Sonntag wurde der Brasilianer in der 51. Minute mit der Trage aufgrund einer Verletzung am rechten Knöchel vom Platz gebracht. Das Siegtor erzielte Lionel Messi in der Nachspielzeit per Freistoß.

"Bei Ney ist es wahrscheinlich ein verstauchter Knöchel, wir werden sehen, wie schlimm es ist. Er wird gerade untersucht", sagte PSG-Trainer Christophe Galtier unmittelbar nach dem Spiel.

Wegen einer Verletzung am selben Knöchel war Neymar auch bei der WM-Endrunde in Katar mehrere Spiele bei den Brasilianern ausgefallen. Der 222-Millionen-Euro-Mann schlug die Hände vors Gesicht, als er vom Platz getragen wurde, und schüttelte den Kopf. Für Paris war es nach dem 0:1 gegen die Bayern am vergangenen Dienstag ein weiterer Rückschlag.

PSG verspielte zunächst eine schnelle 2:0-Führung. Kylian Mbappé (11.) auf Vorarbeit von Neymar und der Brasilianer selbst (17.) schossen den Vorsprung heraus. Bafode Diakite (24.) gelang das Anschlusstor für OSC. Jonathan David (58., Foulelfmeter) glich aus, Jonathan Bamba (69.) traf zum 3:2 für Lille. Erneut Mbappé (87.) und Messi (90.+5) sorgten doch noch für den Sieg von Paris.

Bei den Bayern muss Paris einen 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel im Prinzenparkstadion am vergangenen Dienstag wettmachen. Gegen OSC bot Paris die Troika Neymar, Mbappé und Messi in der Anfangsformation auf.