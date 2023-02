Trotz Mbappé-Ansage: Neymar sorgt bei PSG mit Poker-Turnier und McDonald's-Essen für Unruhe

Kylian Mbappé forderte die PSG-Spieler auf, sich mit Blick auf das Bayern-Rückspiel gesund zu ernähren und sich seriös vorzubereiten, prompt wurde Neymar bei McDonald's und am Pokertisch gesichtet.

Am Mittwoch, dem Tag nach der PSG-Niederlage gegen die Bayern (0:1) in der Champions League, ist Neymar laut RMC Sport an einem Tisch der European Poker Tour in Paris aufgetaucht. Die Nummer 10 des französischen Meisters blieb demnach bis spät in die Nacht vor Ort. Weiter heißt es, dass es sich um ein Turnier mit einem Antrittsgeld von 10.000 Euro gehandelt habe.

Auch wurde der 31-Jährige an ebenjenem Abend im Fast-Food-Restaurant McDonald's gesichtet, was besonders mit Blick auf die vorherige Ansage von Kylian Mbappé für Unruhe bei PSG sorgen könnte.

Zuvor hatte Kylian Mbappé im Hinblick auf das Rückspiel gegen die Bayern am 8. März von seinen Mitspielern Disziplin gefordert. "Vor allem müssen alle unsere Spieler gesund sein", betonte er und ergänzte: "Jeder soll gut essen und gut schlafen." Ein Rat, den sich Neymar definitiv nicht zu Herzen genommen hat.

Die Lage bei Paris Saint-Germain bleibt chaotisch. Während schon die sportliche Situation äußerst brisant ist, sollen auch die Vertragsgespräche mit Lionel Messi nun stocken. Der Neymar-Ausflug wird nun wohl noch mehr Öl ins Feuer gießen.

Der Leidtragende könnte in dem Zusammenhang Trainer Christophe Galtier sein, dem nun immer häufiger vorgeworfen wird, die PSG-Kabine nicht im Griff zu haben. Sollte man in der Champions League gegen die Bayern ausscheiden, dürfte es richtig unruhig in der französischen Hauptstadt werden.