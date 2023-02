Warren Zaïre-Emery bei PSG: Mehr als nur der nächste Nkunku

Warren Zaïre-Emery ist eines der größten Talente im Kader von Paris Saint-Germain. Im Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern München feierte der 16-Jährige sogar sein Startelfdebüt in der Königsklasse.

Nicht wenige trauen ihm eine absolute Weltkarriere zu. Aber wer ist Zaïre-Emery und was zeichnet ihn aus? SPOX wirft einen Blick auf das Wunderkind, das im Hinspiel der Champions League gegen die Bayern bereits sein Startelf-Debüt in der Königsklasse feierte.

Also greifen die Trainer lieber einmal zu viel als zu wenig auf den arrivierten Topspieler zurück. Moussa Diaby, Christopher Nkunku, Kingsley Coman - sie alle wurden bei PSG ausgebildet, reiften aber erst woanders zu Stars. Denn dort bekamen sie das Wichtigste, was ein junger Spieler braucht: regelmäßige Spielzeit.

An Talenten mangelt es bei Paris Saint-Germain eigentlich nie. Die Nachwuchsakademie hat bereits zahlreiche spätere Stars hervorgebracht, über die sich allerdings meist andere Klubs gefreut haben. Denn während die Quantität an guten, jungen Spielern absolut vorhanden ist, mangelt es meist an der Integration in den Profikader von PSG.

Franck Emery war einst selbst Fußballer und arbeitete anschließend bei einem Amateurklub als Trainer. In dieser Rolle erlaubte er es seinem Sohn Warren immer wieder, an Trainingseinheiten teilzunehmen - und sogar mehr als das. "Ich ließ die erwachsenen Spieler Übungen machen, und wenn sie sie nicht richtig ausführen konnten, bat ich Warren, es ihnen zu zeigen, obwohl er erst neun Jahre alt war", erinnert sich Emery.

Am 8. März 2006 kam Warren Zaïre-Emery im Pariser Vorort Montreuil zur Welt. Schon früh fielen vor allem seine technischen Fähigkeiten auf, wie sich sein Vater Franck Emery erinnerte. "Ich war mit meinem Cousin bei einem Turnier in Trappes und hatte auch Warren mitgenommen", schilderte er im Gespräch mit RMC Sport : "Ein Ball kam auf mich zu und ich spielte einen 30-Meter-Pass in die Luft zu Warren, der den Ball mit seiner Brust annahm, als hätte er das jeden Tag geübt. Mein Cousin und ich schauten uns an und wir sagten: 'Das war gar nicht schlecht!'"

Und diese Leistungen riefen auch den FC Bayern auf den Plan. Nach Informationen von SPOX und GOAL gehörte Zaïre-Emery gemeinsam mit seinem Mannschaftskollegen Ayman Kari zu jenen Spielern, auf die die Münchner ein besonderes Auge geworfen hatten und womöglich immer noch haben. In den vergangenen Jahren sahen sich die Bayern verstärkt im Ausland nach jungen Spielern um, auch Jamal Musiala fand so seinen Weg an die Isar.

In der 55. Minute betrat Zaïre-Emery schließlich das Feld, erzielte selbst ein Tor, legte einen weiteren Treffer auf und führte sein Team zu einem 3:2-Sieg. Für die Jung-Pariser ging es anschließend bis ins Viertelfinale des Wettbewerbs, Zaïre-Emery stand nach seiner Gala gegen Brügge fortan stets in der Startelf. 2022 wurde er mit dem Titi d'Or als bester Nachwuchsspieler der Pariser Akademie ausgezeichnet.

An jenem Tag empfing die U19 von PSG den FC Brügge, es war das entscheidende Spiel um den Gruppensieg. Beide Klubs gingen punktgleich in den finalen Spieltag der Youth League und für PSG lief es gar nicht gut. Zur Halbzeit führten die Belgier mit 2:0 und PSG war in Unterzahl.

Endgültig ins Rampenlicht spielte sich Zaïre-Emery nach seiner Beförderung in die U19 von PSG im Sommer 2021 - als 15-Jähriger wohlgemerkt - und mit seinen anschließenden Leistungen in der UEFA Youth League. Schnell drückte er dem Wettbewerb seinen Stempel auf und kristallisierte sich als bester Mittelfeldspieler der Saison heraus. Seine beeindruckendste Vorstellung lieferte er aber wohl am 7. Dezember 2021 ab.

© getty

PSG-Talent Warren Zaïre-Emery: So läuft's gerade

Seit vergangenem Sommer ist Zaïre-Emery fester Bestandteil des Profikaders von PSG, trotz seiner erst 16 Jahre liegen die Zeiten in den Nachwuchsmannschaften wohl bereits hinter ihm. Gleich am ersten Spieltag der neuen Ligue-1-Saison im Auswärtsspiel bei Clermont Foot feierte er sein Profidebüt, in den vergangenen Wochen kam er dann regelmäßig zum Einsatz. Bei der Niederlage in Rennes Mitte Januar stand er erstmals in der Startelf und bekam den Vorzug vor Spielern wie Renato Sanches oder Fabián Ruiz. Knapp zwei Wochen später erzielte er in Montpellier als Joker sein erstes Tor.

Dabei geht es Trainer Christophe Galtier nicht um Effekthascherei, sondern schlicht um Leistung, wenn er Zaïre-Emery einsetzt. "Ich brauche Wettbewerb im Kader", stellte er klar und ließ einen vielsagenden Satz folgen: "Wenn ein 16-einhalb- oder 17-Jähriger bessere Leistungen bringt als die anderen Spieler, dann spielt er." So auch im Topspiel bei der AS Monaco, als er - allerdings als Teil einer B-Elf - ebenfalls von Anfang an ran durfte und bei der 1:3-Niederlage den einzigen PSG-Treffer erzielte.

Im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinale gegen die Bayern stand er nun zum ersten Mal in der Startelf. Zwar lieferte er keine außergewöhnliche Leistung ab, handelte die Situation für einen 16-Jährigen aber erstaunlich souverän. Zuvor standen für den Youngster lediglich elf Minuten in der Königsklasse zu Buche, die er im Oktober beim 7:2-Kantersieg gegen Maccabi Haifa sammelte.