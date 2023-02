PSG: Erstes öffentliches Training seit 2011 - Fans nehmen Paris Saint-Germain in die Pflicht

Bei Paris Saint-Germain werden rund zwei Wochen vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Bayern alle Register gezogen. Das führte zu einem Novum - und einer klaren Ansage.

PSG trainierte am Freitag nicht wie üblich im Camp des Loges auf dem Trainingsgelände, sondern im Prinzenpark. Das Besondere war aber, dass die Fans die Stars bei der 70-minütigen Einheit beobachten durften.

Seit der Klub-Übernahme im Jahr 2011 für knapp 70 Millionen Euro hatte es kein öffentliches Training mehr gegeben. Somit durften die PSG-Anhänger Kylian Mbappé, Lionel Messi und Co. erstmals auch abseits eines Spiels auf die Füße schauen.

Fans, die eine Jahreskarte besitzen, zahlten keinen Cent für das "Event". Die restlichen Zuschauer erhielten für fünf bis 15 Euro Zutritt. Insgesamt schauten sich das seltene Spektakel 33.000 Menschen an.

Den Andrang erklärte ein jahrzehntelanger Fan von PSG gegenüber Sport1 vor allem mit dem Preis. Dieser sei bei Heimspielen "dermaßen hoch, dass wir uns mit einem öffentlichen Training mittlerweile zufriedengeben müssen, auch wenn wir zahlen müssen".

Gleichzeitig schürte er Hoffnungen, dass es durch die neue Form der Unterstützung auch mit dem Weiterkommen in der Königsklasse klappt: "Es war eine schöne Geste der Verantwortlichen, vor allem in einer solch wichtigen Phase der Saison. Hoffentlich lohnt es sich und wir kommen in München trotz der ungünstigen Ausgangssituation weiter."

PSG: Fans mit deutlicher Botschaft

Zuvor steht aber noch das Spitzenspiel in der Ligue 1 an. Am Sonntag trifft der Tabellenführer mit Olympique Marseille auf seinen ersten Verfolger.

Grund genug, dass die PSG-Anhänger eine Forderung an die Mannschaft stellten. "Une fois pas deux soyez sans pitié avec eux" (zu Deutsch: "Einmal, aber keineswegs zweimal, seid gnadenlos zu ihnen"), war auf einem großen Banner im Stadion zu lesen.

Die beiden Teams trennen lediglich fünf Punkte. Noch Anfang Februar war Paris in Marseille nach einer 1:2-Niederlage aus dem französischen Pokal ausgeschieden. Eine weitere Pleite gegen den Rivalen soll unter allen Umständen verhindert werden.

Nicht dabei war erneut Neymar. Der Brasilianer fehlt weiterhin mit einer Knöchelverletzung und könnte womöglich Ende nächster Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren. Ein Einsatz gegen die Bayern scheint dennoch unwahrscheinlich.