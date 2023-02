Paris Saint-Germain gibt Neymar-Diagnose bekannt

Der brasilianische Superstar Neymar vom französischen Meister Paris St. Germain hat sich den Knöchel verstaucht und zudem eine Bänderverletzung erlitten.

Das gab der Spitzenreiter der Ligue 1 zwei Wochen vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League beim deutschen Rekordmeister Bayern München am 8. März bekannt. Wie lange Neymar ausfällt, ist unklar. Anfang nächster Woche erfolgt eine weitere Untersuchung.

Neymar hatte sich die Verletzung im Spiel gegen OSC Lille (4:3) am vergangenen Sonntag zugezogen. Wegen einer Verletzung am selben Knöchel war Neymar auch bei der WM-Endrunde in Katar zwei Spiele bei den Brasilianern ausgefallen. Das Hinspiel gegen den FC Bayern hatte Paris 0:1 verloren.