PSG: Luis Campos rastet während Lille-Spiel aus - Chaos bei französischem Meister

Den Technischen Direktor von Paris Saint-Germain, Luis Campos, hielt es beim Ligaspiel gegen den OSC Lille am Sonntag einfach nicht auf seinem Platz, schließlich stand er auf und brüllte die PSG-Spieler an. Der Portugiese gab Anweisungen, diskutierte mit dem Schiedsrichterassistenten und war offenkundig sauer ob der Leistung des französischen Meisters.

PSG-Coach Christophe Galtier wurde im Anschluss an die Partie auf Campos' Aktion angesprochen und sagte: "Es war keine Einmischung. Luis ist leidenschaftlich und will unbedingt gewinnen. Das ist für mich kein Problem, denn es gab keine technisch-taktischen Eingriffe. Das ist Leidenschaft".

Währenddessen machte das Verhalten von Campos in den internationalen Medien bereits die Runde. So schrieb die spanische Marca: "Wahnsinn bei PSG! Die Zuschauer im Fernsehen und im Stadion trauten ihren Augen nicht. Der Portugiese war völlig außer sich und begann, Anweisungen zu geben, um einen Galtier zu ersetzen, der von seinen Aufgaben entbunden worden war".

Paris Saint-Germain zeigte gegen Lille eine schwache Vorstellung und gab zwischenzeitlich eine 2:0-Führung aus der Hand. Zusätzlich verletzte sich Neymar und musste vom Platz getragen werden. Letzten Endes drehten Kylian Mbappé und Lionel Messi aber das Spiel noch spät (4:3).

Die Hauptstädter sind aktuell in keiner guten Verfassung und die Stimmung ist bereits angespannt. Nicht nur die Leistungen auf dem Platz sorgen dabei für Unruhe, auch Neymars Teilnahme an einem Poker-Turnier am Tag nach dem Bayern-Spiel und die stockenden Vertragsgespräche mit Lionel Messi runden die Krisensituation bei PSG ab.