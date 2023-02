Neymars Verletzungshistorie im Überblick: Immer wieder Sprunggelenk und Adduktoren

Superstar Neymar von PSG hat sich im Spiel gegen den OSC Lille verletzt und musste unter Tränen vom Platz getragen werden - nun fehlt er womöglich im Champions-League-Rückspiel gegen den FC Bayern. Es ist ein weiteres Kapitel seiner prallgefüllten Krankenakte. SPOX zeigt Euch seine komplette Verletzungshistorie.

Beim 4:3 gegen Lille traf Neymar zunächst selbst, bevor er in der 51. Minute verletzt raus musste. Verletzt hatte er sich am Knöchel - der gleiche Knöchel, der schon bei der WM in Katar Probleme gemacht hatte. Gefühlt ist der Brasilianer alle drei Wochen verletzt. Ein Blick auf die Statistiken überrascht da fast schon: In der aktuellen Saison kam der 31-Jährige bei PSG nahezu ungeschoren davon - bis jetzt. Es gab aber auch Jahre, da verfolgte ihn die Seuche nahezu auf Schritt und Tritt.

© getty Januar 2014: Knöchelverletzung Seine erste "schwere" Verletzung erleidet Neymar im Januar 2014. Eine Knöchelverletzung setzt ihn einen Monat außer Gefecht. Insgesamt zehn Spiele verpasst er für den FC Barcelona.

© getty April 2014: Fußverletzung Wieder knapp einen Monat fällt Neymar im April 2014 aus. Diesmal muss er aufgrund einer Fußverletzung pausieren. Vier Spiele kann er in dieser Zeit nicht bestreiten.

© getty Juli 2014: Wirbelbruch Bei der Weltmeisterschaft 2014 im eigenen Land wird Neymar durch ein Foul im Viertelfinale von Kolumbiens Zuniga ins Krankenhaus geschickt. Neymar erleidet einen Wirbelbruch und fällt für den Rest der WM aus. Zuniga bekommt nicht mal Gelb. © getty Dem damaligen ARD-Experten Mehmet Scholl platzt der Kragen, da Schiedsrichter Carlos Velasco Carballo Zuniga keine Karte zeigt. Die Kolumbianer foulten Neymar in diesem Spiel sehr häufig. Ohne Neymar gegen Deutschland - der Rest ist Geschichte.

© getty Dezember 2015: Adduktorenverletzung Nach kleineren Pausen fällt Neymar im Dezember 2015 mit einer Adduktorenverletzung fünf Spiele aus. Ein Muskelfaserriss verheilte nicht wie gewollt.

© getty Januar 2018: Oberschenkelprobleme Es folgt die vielleicht beste Phase des Brasilianers, was seine Gesundheit angeht. Hier und da kleinere Wehwehchen, aber zwischen Januar 2016 und Januar 2018 verpasst er insgesamt gerade mal fünf Spiele verletzt bzw. angeschlagen. Im Dress seines neuen Klubs Paris Saint-Germain bekommt der 222-Millionen-Euro-Mann dann im Januar 2018 einen Schlag auf den Oberschenkel. Er muss drei Spiele aussetzten.

© getty Februar 2018: Mittelfußbruch Einen Monat später ist für Neymar die Saison beendet. Im Ligaspiel gegen Olympique Marseille bricht er sich den Mittelfuß. Ohne den Brasilianer ist für PSG in der Königsklasse im Achtelfinale gegen Real Madrid Endstation. Insgesamt muss Neymar deshalb 90 Tage pausieren und verpasst 16 Spiele von PSG. Zur WM ist er wieder fit, doch für einen Titel reicht es nicht. Im Viertelfinale gegen Belgien scheidet die Selecao aus.

© getty November 2018: Adduktorenprobleme PSG-Coach Thomas Tuchel muss Ende November bis zum Jahreswechsel auf Neymar verzichten. Wieder zwickt es im Adduktorenbereich. Daher fällt er fünf Spiele aus.

© getty Januar 2019: Mittelfußbruch Wieder der Mittelfuß. Im Pokal gegen Straßburg verletzt sich Neymar wie 2018 am Mittelfuß und fällt 85 Tage bis Mitte April aus. 18 Spiele steht er PSG daher nicht zur Verfügung.

© getty Juni 2019: Bänderanriss im Sprunggelenk Im Sommer dann der nächste Bänderriss. Neymar wird "weder fit sein noch rechtzeitig genesen, um an der Copa America teilzunehmen", teilt der brasilianische Verband mit. Die Verletzung zieht er sich bei einem Test gegen Katar zu, erst am 14. September feiert er sein Comeback im Trikot von PSG. Der französische Meister muss insgesamt fünf Spiele ohne den Superstar auskommen.

© getty Oktober 2019: Kniesehne Nur einen Monat später zieht sich Neymar beim Testspiel mit Brasilien gegen Nigeria eine Verletzung an der Kniesehne zu und fehlt fünf Wochen.

© getty Februar 2020: Rippenprellung Dann geht es erneut bergauf: Neymar bleibt bis zum Saisonende 2019/20 lange unversehrt. Lediglich eine Rippenprellung lässt ihn im Februar vier PSG-Spiele verpassen.

© getty September 2020: Corona Im September 2020 erwischt es mit Neymar den nächsten von vielen Fußballern mit Corona. PSG muss neun Tage auf den Brasilianer verzichten. Zuvor war er sechs Monate ohne Probleme geblieben.

© getty Oktober 2020: Adduktorenprobleme Zum wiederholten Male machen Neymar die Adduktoren zu schaffen. Kurz vor der Winterpause 2020 fehlt er vier Spiele.

© getty Dezember 2020: Sprunggelenk Nachdem Neymar beim Ligaspiel gegen Lyon im Dezember einen Schlag auf den Knöchel abbekommt, herrschen große Sorgen beim damaligen Trainer Thomas Tuchel. Das empfindliche Sprunggelenk zwingt den Angreifer zu einem Monat Pause.

© getty Februar 2021: Adduktorenprobleme "Das ist traurig und ich weiß nicht, wie viel ich noch aushalten kann", sagt Neymar im Februar 2021. Wieder machen seine Adduktoren Probleme, er fällt über einen Monat aus. In der Folge übt er Kritik an diejenigen, die ihm Schauspielerei vorwerfen.

© getty August 2021: Trainingsrückstand Nach der Copa America braucht Neymar eine Weile, bis er wieder eine Option ist. Es soll kein Risiko eingegangen werden. Sein Debüt gibt er erst am 4. Spieltag. Bis zu seinem nächsten Horror-Unfall verpasst er nur noch ein Spiel (Oberschenkelprobleme).

© getty November 2021: Knöchelverletzung Neymar hat es mal wieder erwischt: Bei einem Zweikampf gegen Macon (St. Etienne) knickt er heftig um. PSG geht zunächst von sechs bis acht Wochen Pause aus, am Ende fehlt er bis Mitte Februar und verpasst insgesamt 13 Partien.

© imago images November 2022: Knöchelverletzung Anschließend kommt Neymar gut durch die Rückrunde und schwingt sich zu Beginn der Saison 2022/23 zum besten Spieler bei PSG auf. Es erwischt ihn - ausgerechnet - wieder bei der WM in Katar. Nach einem Foul von Nikola Milenkovic verletzt er sich im Spiel gegen Serbien am rechten Knöchel und bricht in Tränen aus. Er verpasst die zwei verbleibenden Vorrundenspiele, ist im Achtelfinale gegen Südkorea aber schon wieder mit von der Partie. PSG steht er nach der WM-Pause wieder zur Verfügung, auch wenn er Anfang Februar zwei Ligaspiele als Vorsichtsmaßnahme pausiert.