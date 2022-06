Paris Saint-Germain: Kylian Mbappe reagiert auf angebliche Streichliste

Kylian Mbappe hat auf Social Media auf eine, angeblich von ihm erstellte, Streichliste von Paris Saint-Germain reagiert.

Einem Bericht der Mundo Deportivo zufolge hatte der Franzose eine Liste mit insgesamt 14 Akteuren erstellt, die den Verein nach seiner Auffassung lieber verlassen sollten - darunter unter anderem Trainer Mauricio Pochettino und Sturmkollege Neymar.

Mbappe reagierte nun jedoch via Twitter selbst auf die Gerüchte und verwies sie ins Reich der Fabeln. In einem Tweet, in dem er den Artikel verlinkt hatte, schrieb er in Großbuchstaben das Wort "Fake", versehen mit einem roten Kreuz.

Mit Thilo Kehrer und Julian Draxler stehen auch zwei Deutsche auf der angeblichen Liste. Zusätzlich werden Danilo Pereira, Leandro Paredes, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Juan Bernat, Idrissa Gueye, Colin Dagba und Sergio Rico genannt.

Mbappe hat erst kürzlich ein neues Arbeitspapier beim französischen Hauptstadtklub unterzeichnet, welches bis 2025 datiert ist. Der Vertrag garantiert ihm dem Vernehmen nach 300 Millionen Handgeld ein plus ein Netto-Jahresgehalt von 100 Millionen Euro. Darüber hinaus soll der Stürmer künftig Mitspracherecht in Sachen Transfers bekommen haben.