Heftige Kritik an Neymar: PSG-Star angeblich in "erbärmlichem Zustand"

Superstar Neymar hat angeblich mit Paris Saint-Germain abgeschlossen. Das behauptet jedenfalls ein Journalist von RMC Sport.

"Neymar trainiert kaum noch, er kommt in einem erbärmlichen Zustand an, kurz davor, betrunken zu sein. So ist es, Neymar ist im Geiste der Rache gegen PSG, es gibt einen totalen Bruch mit dem Verein und der Kabine", sagte der französische Journalist Daniel Riolo dem spanischen Radiosender El Larguero.

Neymar war nach dem Champions-League-Aus bei Real Madrid (1:3) während des darauffolgenden Heimspiels in der Ligue 1 gegen Girondins Bordeaux von den eigenen Fans ausgepfiffen worden. Auch PSG-Teamkollege Lionel Messi bekam die Unmutsbekundungen des eigenen Anhangs zu spüren.

Laut Journalist Riolo scheren sich die PSG-Fans "einen Dreck um Neymars Eskapaden", wie der Reporter dem Radiosender After Foot sagte. Zugleich forderte Riolo Neymars Abgang. "Wenn er nicht geht, ruiniert er den Verein." Daher kommt Riolo zum Schluss: "Sie müssen seinen Scheck unterschreiben und ihn gehen lassen. Er richtet im Klub eine Menge Schaden an."

Neymar hatte sich nach den Pfiffen bereits zu Wort gemeldet: "Es waren komplizierte Tage und Wochen für uns. Wir wollten nicht verlieren. Dafür sind wir nicht da. Wir haben das nicht geplant. Ganz im Gegenteil. Wir haben uns hingegeben, uns verpflichtet, darauf hintrainiert, danach zu streben!"

Der Vertrag des 30-Jährigen bei Paris läuft noch bis 2025. Zuletzt hatte er im Fenomeno-Podcast mit einem Wechsel in die MLS geliebäugelt, da man dort drei Monate Urlaub im Jahr habe.