Lionel Messi wirft bei PSG weiter Rätsel auf: “Ungenau und unbeholfen”, “sein Fußball stammelt”

Vor seiner verletzungsbedingten Auswechslung zur Pause beim 2:1 von PSG gegen OSC Lille in der Ligue 1 gelang dem Argentinier nur wenig. Seine Auftritte in der Ligue 1 für PSG geben immer mehr Rätsel auf.

Der Pariser Trainer Mauricio Pochettino begründete Messis Auswechslung zur Pause für Mauro Icardi zwar als reine "Vorsichtsmaßnahme": "Er hat nicht weiterspielen können, aber es ist keine große Sache", erklärte Pochettino", erklärte Pochettino bei Amazon Prime nach dem 2:1 gegen Meister Lille.

Jedoch hatte auch Pochettino gemerkt, dass PSG in der ersten Halbzeit offensiv überhaupt nicht stattgefunden hatte. "Lille kennt uns eben gut. Wir waren nicht in der Lage, unsere Offensivspieler zu füttern und die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Aber ich denke nicht, dass der Tausch eines einzelnen Spielers oder einer einzelne Position alles verändert", sagte Pochettino.

Messi, der als falsche Neun aufgelaufen war, gelang gegen Lille kaum etwas. "Es waren 45 Minuten, die seines legendären Talents unwürdig waren. Er war unpräzise vor dem Tor und in seinen Pässen", urteilte Le Figaro, nahm aber Messi gleichzeitig ein wenig in Schutz. Schließlich sei der sechsmalige Ballon-d'Or-Gewinner nicht der einzige Pariser Spieler, "der Fußball gerade eher stammelt".

Frankreichs größte Sportzeitung L'Equipe verpasste Messi die überaus miese Note 3 (wobei 10 die bestmögliche ist) und schrieb: "Es schien, als ob der Argentinier, egal in welcher Position, nicht in der Lage war, seine unglaubliche Technik zum Vorteil für seine Mitspieler zu nutzen." Messi habe "ungenau und unbeholfen" gewirkt.

Lionel Messi bei PSG: In dieser Statistik ist keiner schlechter

In fünf Spielen und insgesamt 325 Minuten Einsatzzeit wartet Messi in der Ligue 1 weiter auf einen Scorerpunkt. Laut Opta hat kein Spieler in der Ligue 1 so oft erfolglos aufs Tor geschossen wie der Superstar (15 Schüsse).

Am Mittwoch bei RB Leipzig (Liveticker) soll Lionel Messi wieder dabei sein. In der Champions League hat der Argentinier immerhin bereits dreimal getroffen, im Hinspiel gegen Leipzig sicherte er PSG mit einem Doppelpack den Sieg.