Olympiaque Marseille: Leihe mit Kaufoption für Ex-Herthaner Matteo Guendouzi perfekt

Ex-Bundesliga-Profi Matteo Guendouzi (22) wechselt auf Leihbasis vom FC Arsenal zu Olympique Marseille. Wie der Ligue-1-Klub am Dienstag mitteilte, kommt der Franzose, der in der vergangenen Saison für Bundesligist Hertha BSC auflief, für ein Jahr.

Zudem besitzt Marseille eine Kaufoption, über deren Höhe der Verein keine Angaben machte.

Guendouzi hatte 2016 in Frankreich für Lorient debütiert und war zwei Jahre später zu Arsenal gewechselt. Dort kam er 82-mal zum Einsatz (1 Tor), im Europa-League-Finale 2019 gegen Chelsea (1:4) wurde er eingewechselt. In der vergangenen Spielzeit erzielte der Mittelfeldspieler für die Hertha in 24 Partien zwei Treffer.

Derzeit laboriert Guendouzi noch an den Folgen eines Mittelfußbruchs, den er sich im Mai beim Ligaspiel gegen den SC Freiburg (3:0) zugezogen hatte.