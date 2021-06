PSG: Torhüter Gianluigi Donnarumma vom AC Mailand offenbar kurz vor ablösefreiem Wechsel

6/13

GIANLUIGI DONNARUMMA: Der Wechsel von Milan-Torhüter Gianluigi Donnarumma (22) zu Paris Saint-Germain steht offenbar kurz bevor. Das berichtet Sky Sports. Demnach soll Donnarumma, dessen Vertrag in Mailand am 30. Juni ausläuft, in Paris für fünf Jahre ..