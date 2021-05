Olympique Lyon - Sportdirektor kritisiert Memphis Depay: "Wollte ein Team für sich"

Juninho, Sportdirektor von Olympqiue Lyon, hat Memphis Depay kritisiert. Der Niederländer "wollte einfach ein Team für sich", erklärte der Brasilianer gegenüber OLTV.

Der ehemalige Mittelfeld-Star beteuert zwar, dass es "keine Kritik" sei und er ein gutes Verhältnis zu ihm gehabt habe. "Aber auf der anderen Seite musste sich das ganze Team um ihn drehen und das ist sehr schwer. Jeder sollte das Gefühl haben, dass er gleich viel arbeitet."

Weiter erklärte er: "Es gibt nur vier Spieler auf der Welt, bei denen man alles für sie tun muss: Messi, Ronaldo, Neymar und Mbappe. Wenn du einen von ihnen hast, dann kann sich das Team um ihn drehen." Bezüglich Depay sagte Juninho: "Sorry, ich denke, dass Depay stark ist, aber er ist nicht auf deren Niveau. Und ich denke, dass er ohne den Ball härter arbeiten muss."

Depay verlässt in diesem Sommer den Verein. Der Angreifer kam 2017 von Manchester United nach Lyon und bestritt seitdem 176 Spiele für den Klub. Unter anderem wird er mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. "Ich weiß vom Interesse, aber sie sind nicht die einzigen", sagte der Niederländer zuletzt in einem L'Equipe-Interview.