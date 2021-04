PSG - OSC Lille: Ligue 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Titelkampf in der Ligue 1! Am 31. Spieltag stehen sich der Tabellenführer Paris Saint-Germain und erster Verfolger OSC Lille gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das französische Topspiel live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

PSG - OSC Lille: Wann und wo?

Erster gegen Zweiter - In der französischen Ligue 1 wird es spannend. In einem potenziellen Entscheidungsspiel um die Meisterschaft empfängt Bayerns Champions-League-Gegner Paris Saint-Germain am heutigen Karsamstag, den 3. April, OSC Lille. Der Anstoß erfolgt um 17 Uhr. Der Parc des Princes in Paris dient als Spielstätte.

Am 16. Spieltag bestritten PSG und Lille ihr Hinrundenspiel, dieses endete mit einem torlosen Unentschieden.

© getty Nach Lille wartet im Viertelfinale der Champions League der FC Bayern München auf PSG.

PSG - OSC Lille: Ligue 1 heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die französische Liga hat sich vor Saisonbeginn DAZN gesichert. Wer also den Titelkampf über 90 Minuten lang live schauen möchte, braucht Zugang zum Streaminganbieter. Das Spiel über begleiten Euch dabei Kommentator David Ploch und Experte Alexis Menuge.

PSG - OSC Lille: Ligue 1 heute im Liveticker

Als Alternative zur Übertragung im Livestream bei DAZN bietet Euch SPOX einen Liveticker an. Alles Wichtige wird dabei für Euch detailliert und in einer hohen Frequenz getickert. Ihr verpasst also nichts.

Ligue 1: Die Tabelle vor dem 31. Spieltag

Lediglich die Tordifferenz trennt PSG und Lille. Wenn es um die Punkte geht, sind die beiden Mannschaften ebenbürtig. Ebenso noch im Titelrennen sind Olympique Lyon und die AS Monaco rund um Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac.