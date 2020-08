AS Monaco: Trainer Niko Kovac streckt Fühler nach aktuellen und ehemaligen Bundesliga-Profis aus

Trainer Niko Kovac bastelt an seinem neuen Kader bei der AS Monaco. Unter anderem soll der Ex-Bayern-Coach dabei an mehreren aktuellen und ehemaligen Bundesliga-Profis interessiert sein.

Auf der Wunschliste des Ex-Trainers von Bayern München und Eintracht Frankfurt stehen dabei unter anderem zwei Dortmunder, wie France Football berichtet. Zum einen soll Kovac an Marius Wolf (25) interessiert sein, zum anderen an Mario Götze (28).

Wolf trainierte Kovac bereits in seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt und der BVB wäre dem Blatt zufolge bereit, den Rechtsaußen für eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro zu verkaufen. Götze wiederum wäre ohnehin ablösefrei zu haben.

Des Weiteren sei Kovac für die Innenverteidigung an Kevin Vogt (28) interessiert. Den Hoffenheimer wollte Kovac schon zu Bayern-Zeiten verpflichten, es gelang ihm jedoch nicht, seine Vorgesetzten in München von den Qualitäten Vogts zu überzeugen.

Transfer-News: Die Gerüchte und Top-Deals am 4. August © getty 1/11 Seit dem 15. Juli läuft die zweite Phase des Transferfensters. Bis zum 5. Oktober können die Teams nun kräftig shoppen. Wir geben einen Überblick zu allen Gerüchten und fixen Transfers am 4. August. © imago images / Poolfoto 2/11 ROBIN KNOCHE: Der Vertrag des Innenverteidigers in Wolfsburg lief aus, nun hat er eine neue sportliche Heimat gefunden. Nach 15 Jahren bei den Wölfen unterschrieb der 28-Jährige bei Union Berlin einen Vertrag, der für Liga eins und zwei gültig ist. © imago images / Xinhua 3/11 EDINSON CAVANI: Nach sieben Jahren endet die Zeit vom uruguayischen Torjäger in Paris. Nun soll Benfica "sehr gute Chancen" auf eine Verpflichtung Cavanis haben. Dies berichtet A Bola. Demnach bieten die Portugiesen ein Jahresgehalt von 2,5 Mio. © imago images / Poolfoto 4/11 MILOT RASHICA: Der Kosovare will Bremen verlassen und wurde neben RB Leipzig auch mit Teams im Ausland in Verbindung gebracht. Nach Sky-Infos will Rashica zu RB. Sportdirektor Baumann bestätigte eine Einigung zwischen Rashica und seinem Wunschverein. © imago images / Poolfoto 5/11 MIJAT GACINOVIC: Nach fünf Jahren Eintracht Frankfurt und 116 BL-Spielen geht es für den 25-Jährigen nach Hoffenheim. Gacinovic, vor allem für seinen Treffer gegen Bayern im Pokalfinale in Erinnerung, unterschreibt bis 2024. © imago images / Poolfoto 6/11 STEVEN ZUBER: Im Gegenzug geht es für den Schweizer in Richtung Frankfurt, sechs Jahre stand er im Kraichgau unter Vertrag und lief in der vergangenen Saison 16-mal für die TSG auf. "Steven hat bei uns Spuren hinterlassen", sagt Alexander Rosen. © imago images / AFLOSPORT 7/11 TAKEFUSA KUBO: Laut der AS hat der FC Bayern ein Angebot für das japanische Real-Talent abgegeben, es ist von einer "bemerkenswerten Leihgebühr" die Rede. Kubo sieht seine Zukunft allerdings in Spanien, der FC Villarreal gilt als Favorit für eine Leihe. © imago images / PanoramiC 8/11 MELVIN BARD: Nochmal Bayern: Der FCB beschäftigt sich laut L'Equipe schon länger mit einer Verpflichtung von Lyon-Außenverteidiger Melvin Bard. Ein erstes Angebot unter einer Million Euro für den 19-Jährigen soll Olympique jedoch abgelehnt haben. © imago images / PA Images 9/11 CONOR GALLAGHER: Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler konnte sich beim FC Chelsea bisher nicht durchsetzen und wurde zuletzt an Charlton und Swansea verliehen. Nun berichtet die Sun vom Interesse von Schalke 04, vermutlich auch nur auf Leihbasis. © imago images 10/11 AS MONACO: Niko Kovac will den Kader der Monegassen nach seinem Amtsantritt ordentlich umbauen ist dabei unter anderem auf Mario Götze und Marius Wolf gestoßen. Für Letzteren verlangt der BVB nach France-Football-Infos 10 Mio., Götze ist ablösefrei. © imago images / Poolfoto 11/11 Oberste Priorität soll allerdings die Suche nach einem Innenverteidiger haben. Auch hierbei könnte sich Kovac in der Bundesliga bedienen. Wunschspieler soll Kevin Vogt von der TSG Hoffenheim sein. Diesen wollte Kovac bereits als Bayern-Trainer holen.

AS Monaco: Kovac an Luka Jovic interessiert

Auch im Visier von Kovac soll Luka Jovic (22) stehen, der bei Real Madrid seit seinem Wechsel aus Frankfurt noch nicht Fuß gefasst hat. Die Königlichen hätten jedoch noch nicht entschieden, wie es mit dem Serben weitergehen werde.

Zudem wird spekuliert, dass ein weiterer Ex-Kovac-Schützling ein Kandidat im Sturm wäre: Sollte Wissam Ben Yedder (29) Monaco verlassen, wäre Ex-Frankfurter Sebastian Haller (26) der Nachfolge-Kandidat Nummer eins. Aktuell spielt er für West Ham United.