PSG droht Ausfall von Kylian Mbappe im Champions-League-Achtelfinale gegen den BVB

Der französische Meister Paris Saint-Germain bangt vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Borussia Dortmund weiterhin um den Einsatz von Weltmeister Kylian Mbappe.

Der Offensivspieler verpasste auch am Dienstag das Training von PSG aufgrund einer Halsentzündung. Bereits am Montag hatte Mbappe die Einheit von Trainer Thomas Tuchel verpasst.

PSG: Hoffnung bei Thiago Silva

Abwehrchef Thiago Silva hingegen kehrte in das Mannschaftstraining zurück und dürfte für das Duell mit dem Bundesligisten einsatzbereit sein. Das Hinspiel in Dortmund verlor PSG mit 1:2. Das Rückspiel in der französischen Hauptstadt findet vor leeren Rängen statt.

PSG gegen den BVB: Die voraussichtlichen Aufstellungen