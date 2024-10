"Hatte noch keinen Trainer länger als eineinhalb Jahre": Erik ten Hag bei ManUnited vor dem Aus - Matthijs de Ligt sendet indirekte Botschaft

Nach einem Negativlauf in den vergangenen Wochen steht Trainer Erik ten Hag bei de Ligts Klub Manchester United vor dem Aus. Das Duell mit Aston Villa am Sonntag könnte zu seinem Schicksalsspiel werden. Im Falle einer Entlassung müsste sich de Ligt, vor der Saison für 45 Millionen Euro vom FC Bayern nach Manchester gewechselt, einmal mehr auf einen neuen Trainer einstellen.

"In meiner ganzen Karriere hatte ich noch keinen Trainer länger als eineinhalb Jahre", sagte der 25-jährige niederländische Innenverteidige in einem Interview mit Sky. "Ich hoffe, dass ich jetzt einen Trainer habe, der länger mit mir arbeitet."

De Ligt feierte seinen Durchbruch einst unter Landsmann ten Hag bei Ajax Amsterdam. Bei Juventus Turin arbeitete er unter Maurizio Sarri, Andrea Pirlo und Massimiliano Allegri, beim FC Bayern unter Julian Nagelsmann und Thomas Tuchel. Sollte ten Hag bei United tatsächlich entlassen werden, könnte es für de Ligt zu einem Wiedersehen kommen: Als Nachfolger-Kandidaten gelten unter anderem auch Allegri und Tuchel.

United verlor am vergangenen Wochenende in der Premier League mit 0:3 gegen Tottenham Hotspur und kam am Donnerstag in der Europa League nicht über ein 3:3 gegen den FC Porto hinaus. In der Kritik steht nicht nur Trainer ten Hag, sondern auch de Ligt selbst. Seit seinem Sommer-Wechsel wusste er nicht zu überzeugen.