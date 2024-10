"Steht jedes Mal völlig falsch": Heftige Kritik an Manchester Uniteds Matthijs de Ligt

"In der ersten Halbzeit gab es zwei Großchancen und ein Tor, und de Ligt - ein Spieler, den sie für viel Geld geholt haben - steht jedes Mal völlig falsch. Am Ende fliegt er in die Zweikämpfe und bringt sich selbst in Situationen, in denen man eine Gelbe oder Rote Karte bekommen kann", sagte Carragher in der TV-Sendung "Monday Night Football".

Bei der 0:3-Niederlage von Manchester United gegen Tottenham Hotspur am Sonntag habe der niederländische Innenverteidiger beispielsweise beim 1:0 durch Brennan Johnson in der dritten Minute keine gute Figur gemacht, analysierte die Legende des FC Liverpool.

"Micky van de Ven hat die Abwehr von ManUnited in dieser Szene auseinandergenommen. Ich verstehe nicht, warum de Ligt den Raum nicht zustellt und verschiebt", sagte Carragher: "Der Stürmer, der hinter ihm steht, geht ihn nichts an. Das ist der Job von Lisandro Martinez. Aber de Ligt schaut über die Schulter. Vergiss das."