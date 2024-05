"Wir respektieren uns gegenseitig enorm. Er hat mir geholfen", so Guardiola: "Er war ein großer Gegner in meinem Leben. Ich wünsche ihm alles Gute." Die ewigen Rivalen hatten sich in den vergangenen Jahren immer wieder epische Duelle geliefert.

Doch nun ist damit Schluss - zumindest in England. Klopp wurde am Sonntag nach dem Spiel seines FC Liverpool gegen die Wolverhampton Wanderers (2:0) verabschiedet. Der Deutsche wird auf der Insel keinen Trainerjob mehr annehmen.