"Arne Slot, la la la la la": Jürgen Klopp singt bei Abschied vom FC Liverpool Lied für seinen Nachfolger

Klopp stand in der Partie des letzten Premier-League-Spieltags dieser Saison gegen Wolverhampton ein letztes Mal an der Seitenline des englischen Traditionsklubs.

Tore von Alexis Mac Allister (34.) und Jarell Quansah (40.) sorgten dabei dafür, dass Klopp zum Abschied nach knapp neun Jahren in Liverpool einen 2:0-Sieg geschenkt bekam. In der Tabelle landeten die Reds auf Rang drei hinter Arsenal und Meister Manchester City.

Nach der Partie hielt Klopp eine ausführliche Rede, um sich vom Klub und seinen Anhängern zu verabschieden.

"Ich bin komplett überrascht, ich dachte, ich wäre schon mit den Nerven am Ende", sagte der 56-Jährige dabei lächelnd. "Aber ich bin so glücklich - wegen euch, dieser Atmosphäre, wegen des Spiels und der Art, wie wir diesen Tag gefeiert haben."

Etwas später tat der scheidende Liverpool-Coach dann auch dem neuen Trainer an der Anfield Road noch einen Gefallen. So intonierte Klopp kurzerhand ein Lied auf seinen Nachfolger Arne Slot, das die Fans direkt mit aufnahmen. "Arne Slot, la la la la la", sang Klopp auf die Melodie des Klassikers "Live is Life" von Opus.