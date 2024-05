Wenn ten Hag gehen muss: Thomas Tuchel wohl Favorit bei Manchester United

© getty

Ten Hag wechselte vor zwei Jahren nach großen Erfolgen mit Ajax Amsterdam zu United. Bei den Red Devils lief es für ihn und seine Mannschaft nach ordentlicher erster Saison in diesem Jahr nicht gut. United schloss in der Premier League auf Rang acht ab. Dies ist die schlechteste Platzierung überhaupt in der Liga, zuvor war dies Rang sieben in der Spielzeit 2013/14.

Deshalb steht der Coach seit Monaten in der Kritik und es gilt als unsicher, dass er unter der neuen Führung des Minderheitsanteilseigners Sir Jim Ratcliffe über den Sommer hinaus weitermachen darf.