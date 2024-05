"Wenn sein Agent Real Madrid anrufen würde ...": Macht es Liverpools Abwehrchef so wie Jürgen Klopp?

Dem Podcast "Three Up Front" sagte der 70-Jährige, der in seiner Karriere insgesamt 358 Spiele für Liverpool bestritt: "Ich schaue ihn mir jetzt an und den Lärm, den er macht, was er in seiner ganzen Karriere nicht getan hat. Ich denke, er ist offensichtlich unglücklich."

Top-Kandidat auf Jürgen Klopps Nachfolge in Liverpool ist Arne Slot von Feyenoord Rotterdam. "Slot muss van Dijk auf seine Seite ziehen. Er ist der Kapitän, aber Van Dijk mag ihn vielleicht nicht", spekulierte Souness. "Er könnte etwas gehört haben und denken, dass dieser Typ die Mannschaft nicht dorthin bringt, wo sie hin will, dass die Uhr seiner Karriere tickt, dass er vielleicht woanders hingehen muss."

Van Dijk wird im Sommer 33 Jahre alt, an der Anfield Road hat er nur noch Vertrag bis 2025. Das mache ihm "Sorgen", gestand Souness: "Wenn sein Agent den Sportdirektor von Real Madrid anrufen würde, würden sie ihn nehmen."