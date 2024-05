Fünfjahresvertrag! Enzo Maresca wird offenbar neuer Trainer des FC Chelsea

Demnach soll der in weiten Teilen Europas noch unbekannte Italiener einen Fünfjahresvertrag mit einer Option auf eine weitere Saison von den Blues erhalten.

Leicester City soll im Gegenzug eine Ablösesumme bekommen, über deren Höhe Romano keine Angaben machte. Zuletzt war von knapp zwölf Millionen Euro ausgegangen worden.

Maresca hatte die eine Spielzeit zuvor abgestiegenen Foxes in der abgelaufenen Saison von der Championship zurück in die Premier League geführt. Sein Team sammelte in 46 Partien 97 Punkte.

Der 44-Jährige gehört zu den Lehrlingen von Pep Guardiola. Beim Erfolgscoach von Manchester City hospitierte er von Juli 2022 bis Juni 2023.