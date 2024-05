FC Chelsea: No-Name-Coach als Nachfolger von Mauricio Pochettino?

Laut englischen Medienberichten hatte es bei Chelsea auch Gespräche mit Kieran McKenna, dem Trainer von Ipswich Town gegeben - doch dieser soll nun aus dem Rennen sein.

Thomas Frank von Brentford ist eine weitere Option, die Chelsea angeblich in Betracht ziehen würde. Auch Thomas Tuchel war mit einer Rückkehr an die Stamford Bridge in Verbindung gebracht worden. Der scheidende Übungsleiter des FC Bayern München scheint jedoch nicht zum FC Chelsea zu gehen, ist dafür aber wohl eine Option bei Manchester United.

Der FC Chelsea beendete die vergangene Premier-League-Saison als Tabellensechster und wird in der kommenden Spielzeit in der Conference League antreten. Das junge Team befindet sich im Umbruch, die Eigentümer um den US-Amerikaner Todd Boehly stecken nie dagewesene Summen in den Kader.