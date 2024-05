Bei Wortgefecht nach FA-Cup-Finale: Erik ten Hag macht sich über Legende von Manchester United lustig

Keane spielte von 1993 bis 2006 für ManUnited und riss in dieser Zeit 477 Pflichtspiele für die Red Devils ab. Dabei schoss er 51 Tore und legte 39 Treffer auf.

Nach seinem Karriereende bei Celtic in Glasgow wurde er Trainer in Sunderland, wo er 2007 in die Premier League aufstieg. Später fungierte er als Chefcoach von Ipswich Town. Zuletzt arbeitete er bis Mitte 2019 als Co-Trainer bei Nottingham Forest und ist mittlerweile TV-Experte.