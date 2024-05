Falsche Wahrnehmung wegen Pep Guardiola? Trainer-Legende äußert Zweifel an Bayern-Kandidat Roberto De Zerbi

"Ich würde De Zerbi in der dritten Reihe einordnen. Viele sagen, er sei einer der Top-Trainer, weil Guardiola ihn lobt - aber in dieser Saison ist er nur Zehnter oder Elfter in der Tabelle. Was hat er bisher gewonnen in seiner Karriere?", so Capello. Der 77-jährige Italiener, der einst unter anderem die AC Milan, Juventus Turin, Real Madrid und Englands Nationalmannschaft trainierte, führte aus: "Er ist ein gut vorbereiteter Trainer, der seine Ideen überall implementieren kann, wo er trainiert. Und er hat einen berühmten Unterstützer in Guardiola."

Guardiola hat bereits mehrfach öffentlich betont, wie viel er von De Zerbi hält. "Meine Bewunderung für ihn (De Zerbi, d. Red.) wächst mit jeder Saison", wurde der Trainer von Manchester City zum Beispiel im April von der BBC zitiert. De Zerbi mache "einen unglaublichen Job" bei Brighton.

De Zerbi hatte sich vor einigen Jahren als Trainer von Sassuolo einen Namen gemacht, war nach einem Jahr bei Shakhtar Donezk dann im September 2022 nach Brighton gekommen. Den englischen Erstligisten hatte er in seiner ersten Saison auf einen starken sechsten Platz in der Premier League geführt. In der laufenden Spielzeit liegen De Zerbi und Brighton nun aktuell auf Rang zehn.

De Zerbi gilt weiterhin als Kandidat, möglicherweise Thomas Tuchel auf der Trainerbank des FC Bayern München zu beerben. Allerdings steht der 44-jährige Italiener in Brighton noch bis 2026 unter Vertrag. Aktuell wird beim FC Bayern auch über einen Verbleib Tuchels spekuliert.